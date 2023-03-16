Когда на депозиты казахстанцев поступят компенсации от государства

Копилка. Иллюстративное фото: Roman Chekhovskoy/Getty Images

После завершения Программы защиты тенговых вкладов до выплаты государственной компенсации должно пройти некоторые время. Сколько еще ждать казахстанским вкладчикам, узнали журналисты NUR.KZ.

Три недели назад в Казахстане завершила свою работу Программа защиты тенговых вкладов. Она предусматривает зачисление премии от государства в размере 10% на депозиты, которые были открыты в казахстанских банках до 24 февраля 2022 года.

Компенсация при этом будет начислена на сумму, сохраненную в течение года. То есть для получения максимального процента с депозита все это время нельзя было снимать деньги.

Несмотря на то, что компенсируемыми сбережениями теперь можно пользоваться, вкладчики еще ждут поступления премии.

Сколько времени должно уйти на ее выплату, мы узнали в постановлении правительства РК "Об утверждении Правил выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте (тенге)".

Сколько времени уйдет на выплату компенсации

Согласно постановлению, банки, участвующие в программе, в течение семи рабочих дней после 23 февраля 2023 года представляют реестр компенсируемых вкладов в Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

При необходимости КФГД направляет запросы на получение реестров по состоянию на определенную дату. На ответ банков дополнительно может уйти еще семь рабочих дней.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А при предоставлении банком неполных или недостоверных сведений – еще три рабочих дня со дня получения уведомления от фонда.

После получения реестров КФГД в течение трех рабочих дней направляет сведения по сумме компенсаций Фонду проблемных кредитов (ФПК), куда средства, выделенные из республиканского бюджета, перечисляет Министерство финансов РК.

ФПК после получения сведений от КФГД в течение трех рабочих дней переводит 50% от общей суммы премий банкам. Оставшуюся половину в это же время им переводит Казахстанский фонд устойчивости.

И в течение еще двух рабочих дней после получения средств банки зачисляют компенсации на текущие и сберегательные (держателям жилищных строительных вкладов) банковские счета вкладчиков.

Когда казахстанцам выплатят премии

Таким образом, на выплату премий может уйти до 25 рабочих дней или более календарного месяца, то есть до конца марта компенсации должны быть выплачены.

При этом Kaspi и Halyk Bank на своих официальных сайтах отметили точную дату – до 20 марта 2023 года.

Напомним, что данные премии должны получить более 2,5 миллиона вкладчиков. Им осталось ждать совсем немного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2013167-kogda-na-depozity-kazahstantsev-postupyat-kompensatsii-ot-gosudarstva/