Компенсации какого размера получат владельцы жилищных строительных вкладов в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Владельцы жилищных строительных сбережений в Казахстане также получат компенсации в рамках Программы защиты тенговых вкладов. О том, сколько денег им будет выплачено, рассказали в "Отбасы банке".

23 февраля 2023 года в Казахстане завершилась Программа защиты тенговых вкладов. В скором времени владельцы депозитов в тенге получат премии от государства в размере 10% от суммы, которая хранилась на сберегательном счете до 23 февраля 2022 года.

На компенсацию могут претендовать и казахстанцы, которые являются вкладчиками жилищного строительного сберегательного банка – она будет начислена на 883 071 такой вклад, а общая сумма выплат составит более 115 млрд тенге.

Максимальная премия будет равна 2 млн тенге, однако далеко не все владельцы жилищных строительных сбережений могут претендовать на такую сумму. По данным банка, около 80% вкладчиков (689 597) получат компенсацию в размере 200 000 тенге.

Еще 113 686 (13,3%) депозиторов могут рассчитывать на сумму от 200 000 до 500 000 тенге. Компенсацию в размере до 1 млн тенге получат 34 127 (3,99%) человек, а максимальную сумму, то есть 2 млн тенге, начислят 2 375 владельцам жилищных строительных вкладов.

Как отмечают представители банка, еще у 539 вкладчиков, претендующих на премию, на счете хранилось не более 10 тенге. Все они получат компенсацию в размере 1 тенге.

Стоит отметить, что владельцы депозитов в жилищном строительном сберегательном банке могли лишиться своей компенсации, если вклад был продан или куплен с помощью онлайн-уступки, а также если до 23 февраля 2023 года:

депозит был закрыт;

заем, в котором депозит выступал в качестве залога, был полностью погашен с расторжением депозита;

произошел переход на жилищный заем/оформлен жилищный заем по вкладу, включая автоматический переход;

депозит был уступлен вкладчику, который не успел подать заявление на выплату компенсации.

Напомним, подать заявление на получение выплат нужно было до 10 февраля 2023 года. Те, кто этого не сделал, потеряли право на компенсацию от государства. По последним данным, заявления на выплату премии по своим вкладам в "Отбасы банк" подали свыше 854 тысяч вкладчиков, из них свыше 63 тысяч – по детским депозитам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2012278-kompensatsii-kakogo-razmera-poluchat-vladeltsy-zhilischnyh-stroitelnyh-vkladov-v-kazahstane/