Когда можно будет снимать деньги с компенсируемых депозитов в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Через две недели истекает срок, в течение которого необходимо сохранить тенговый вклад, чтобы получить компенсацию от государства. Когда можно будет снимать деньги с компенсируемого депозита, узнали журналисты NUR.KZ.

На данный момент в Казахстане действует Программа защиты тенговых вкладов. Она предусматривает зачисление компенсации в размере 10% на депозиты в тенге, открытые в казахстанских банках до 24 февраля 2022 года.

Чтобы получить премию от государства, этот вклад нужно сохранить в течение года. Компенсация начисляется на всю сумму депозита, если с него не снимались деньги, или на минимальный остаток, который числился на счете после частичных снятий в течение этого года.

Отметим, что уже завтра заканчивается прием заявлений на получение компенсации, а через две недели истекает срок и самой программы, в связи с чем многие казахстанские вкладчики захотят снять деньги, которые не трогали целый год.

Когда это можно будет сделать, мы спросили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

Где описаны правила компенсации

В первую очередь в КФГД отметили, что вопросы, связанные с выплатой компенсации, в том числе предоставление разъяснений о правах вкладчиков на ее получение либо об изъятии депозитов, выходят за рамки компетенции фонда.

Поэтому фонд выражает свое мнение по поставленным вопросам, руководствуясь порядком, сроками и условиями выплаты компенсации, регламентированными постановлением "Об утверждении Правил выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте (тенге)".

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Когда можно будет снимать деньги

Итак, согласно третьему пункту правил, выплата компенсации осуществляется вкладчику на сумму компенсируемого депозита, действовавшего по состоянию на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, в пределах 20 миллионов тенге в каждом банке-участнике.

Далее в четвертом пункте сказано, что после истечения 12 месяцев с этой даты вкладчик имеет право истребовать компенсируемый депозит без потери премии.

Исходя из вышеизложенного, с 24 февраля 2023 года депозитор вправе частично или полностью снимать средства с компенсируемого вклада.

При этом может возникнуть вопрос, куда поступит компенсация, если закрыть вклад. Ответ на него Казахстанский фонд гарантирования депозитов также нашел в вышеуказанном постановлении.

Куда поступит компенсация

Согласно 13 пункту, премии зачисляются банками-участниками на текущие банковские счета вкладчиков. Для жилищного строительного сберегательного банка, то есть"Отбасы банка", допускается зачисление компенсации на сберегательные счета.

То есть вкладчикам банков второго уровня премия будет зачислена не на компенсируемые депозиты и другие сберегательные счета, а на текущие банковские счета.

В связи с этим КФГД рекомендует вкладчикам обратиться банк, где открыт компенсируемый депозит, и проверить, есть ли у них текущий счет, на который должна быть зачислена компенсация, и при необходимости открыть его.

Что касается сроков выплаты компенсации, то после 23 февраля 2023 года должно пройти некоторое время, пока банки предоставят отчетность, получат средства из государственного бюджета и перечислят их на счета вкладчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2008682-kogda-mozhno-budet-snimat-dengi-s-kompensiruemyh-depozitov-v-kazahstane/