"Машин на всех хватит": глава МИИР о льготном автокредитовании

Автомобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МИИР Каирбек Ускенбаев в кулуарах кабмина высказался о ходе реализации программы льготного автокредитования в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, хватит ли в 2023 году машин для желающих принять участие в программе льготного автокредитования.

"Машин на всех хватит. В этом году произведено 110 тыс. авто, в следующем планировали 120 тыс., но будет больше. Я думаю, до 135 тыс. доведем. Модельный ряд очень большой", – заявил в ответ Каирбек Ускенбаев.

Он добавил, что средства, предусмотренные на автокредитование, должны в револьверном порядке опять предоставляться населению.

"Мы сейчас с банками отрабатываем, но у них идеология такая: "Возврат денег идет, давайте сформируем пул и по-новому пустим". Понятно, что деньги возвращаются каждый день. Их хватает на одного человека, на пять человек. Ну выдавайте одному-пяти людям.

В моем понимании, это должен быть постоянный процесс, а не так, что, давайте соберем несколько миллиардов, наберем 200-300 человек в очереди и будем объявлять. Я считаю, что эта работа должна идти каждый день", – подчеркнул глава МИИР.

Ранее мы объясняли, что по так называемому револьверному принципу автокредиты выдаются за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее. После выдачи положенного количества займов льготная программа автокредитования "встает на паузу" и возобновляется, когда поступят очередные платежи по кредитам.

Добавим, что в данном случае название пошло от английского слова "revolving" – "возвращающийся", "поворотный".

Напомним, что программа льготного автокредитования в Казахстане заработала с 16 мая 2022 года. С того момента банки несколько раз приостанавливали программу, в том числе в связи с освоением выделенных средств.

Позже стало известно, сколько денег получили казахстанские банки на льготное автокредитование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2003216-mashin-na-vseh-hvatit-glava-miir-o-lgotnom-avtokreditovanii/