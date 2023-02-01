Инструкция: как казахстанцам подать заявку на выдачу льготного автокредита

Автомобили. Иллюстративное фото: Samsul Said / Bloomberg / Getty Images

Зампредседателя правления Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров на пресс-конференции в Астане рассказал, как можно подать заявку для участия в программе льготного автокредитования, передает корреспондент NUR.KZ.

Ринат Гаппаров напомнил, что пилотный запуск платформы Autonesie.kz по приему заявок для участия в льготном автокредитовании стартует 6 февраля.

Казахстанцам, которые желают принять участие в ней, советуют заранее подготовить:

компьютер, подключенный к интернету;

ключ ЭЦП физлица, размещенный в компьютере;

программу NCAlayer, предварительно установленную на компьютер.

"Заходите на сайт Autonesie.kz. На главной странице нажимаете клавишу "Подать заявку". Затем выбираем "Ключ ЭЦП". В этот момент во всплывающем модальном окне высветятся уже подтянутые имя и отчество, ИИН заявителя. И необходимо будет вбить только номер телефона и выбрать автопроизводителя. Это очень важно, потому что выбранного автопроизводителя после регистрации на платформе поменять будет невозможно", – отметил спикер.

Далее, по его словам, необходимо ознакомиться с условиями договора оферты и подписать заявку, выбрав ключ ЭЦП и введя пароль.

Проверка заявки займет некоторое время. Когда заявка будет рассмотрена, на сайте всплывет окно об одобрении заявки и включении в пул участников.

Также заявителю могут отказать в выдаче кредита. Это может произойти по трем причинам:

если заявитель уже получил кредит по данной программе;

если у него имеется актуальная заявка на платформе;

если закончился доступный лимит средств у банка-участника.

"После получения подтверждения об успешной регистрации на сайте заявителю необходимо будет обратиться в автосалон для получения счета на оплату, а потом – идти в банки-участники программы", – отметил спикер.

Есть три критерия, по которым банк принимает решение об одобрении кредитной заявки и выдает заявителю гарантийное письмо:

платежеспособность – необходимо обеспечить наличие непрерывных пенсионных отчислений не менее чем за последние 6 месяцев;

– необходимо обеспечить наличие непрерывных пенсионных отчислений не менее чем за последние 6 месяцев; кредитная история – необходимо обеспечить отсутствие просрочек по кредитам;

– необходимо обеспечить отсутствие просрочек по кредитам; коэффициент долговой нагрузки – оценивается возможность заемщика выполнять свои обязательства с учетом расходов на содержание семьи и выплат по текущим кредитам.

Гаппаров также напомнил, что все процедуры по получению авто и кредита нужно будет завершить в течение 60 календарных дней, начиная с 6 февраля.

Представитель Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Кайрат Еламанов в свою очередь рассказал, какие машины будут доступы для казахстанцев по данной программе.

"По условиям этой программы автопроизводители должны обеспечить поставку авто в течение 60 календарных дней. Участник программы приходит в автосалон и обсуждает с менеджером необходимую модель, комплектацию и цвет.

В случае, если конкретный автомобиль находится в наличии, то он сразу его приобретает, после одобрения банком. Если автомобиль идет в планах поставки на ближайшие два месяца, то он этот автомобиль бронирует. Если автомобиля нет в планах поставки, то менеджер поможет подобрать альтернативный вариант, который придет в течение 60 дней", – заявил он.

Он также напомнил условия программы: максимальная стоимость авто – 15 млн тенге, максимальная сумма займа – 10 млн.

До обращения в банк заемщику нужно зарегистрироваться на портале, следом – получить счет на оплату в автосалоне, и только затем идти в банк для подачи заявки.

Напомним, что программа льготного автокредитования в Казахстане заработала с 16 мая 2022 года. С того момента банки несколько раз приостанавливали программу, в том числе в связи с освоением выделенных средств.

Автокредитование производится по так называемому револьверному принципу: автокредиты выдаются за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее. После выдачи положенного количества займов льготная программа автокредитования "встает на паузу" и возобновляется, когда поступают очередные платежи по кредитам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2007590-instruktsiya-kak-kazahstantsam-podat-zayavku-na-vydachu-lgotnogo-avtokredita/