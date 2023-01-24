Порядок льготного автокредитования могут пересмотреть в Казахстане

Парковка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) в кулуарах кабмина рассказал о возможности изменения порядка льготного автокредитования, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Карабаев сообщил, что, как и ранее, сумма кредита должна быть до 10 млн тенге, а стоимость автомашины не должна превышать 15 млн тенге.

"Мы говорим о том, что программу постараемся начать до конца месяца. На этой неделе Фонд развития промышленности проведет брифинг, тогда и озвучат (подробности - прим. ред.)", - добавил он.

Между тем, по его словам, Фонд предлагает пересмотреть процедуру подачи заявки на автокредитование.

"Здесь вопрос в целом о пересмотре механизма программы стоит. Если до этого сначала обращались в адрес автосалонов, потом шли в банк, то теперь Фонд развития промышленности предлагает другой механизм: чтобы сначала в Фонд развития промышленности обратились, там будет электронная очередь, после этого, чтобы шли в автосалон. Чтобы автосалоны в определенные обговоренные с ними сроки могли предоставить автомобиль", - пояснил министр.

Он также высказался о том, что казахстанцам приходится подолгу ждать авто.

"По количеству машин, по ожиданию, я уже сказал, это не только в Казахстане. Это в любой стране, даже в самой Южной Корее, где Kia производится, там так же отдельные марки населению приходится ждать 2-2,5 года", - резюмировал Карабаев.

В конце декабря прошлого года экс-глава МИИР Каирбек Ускенбаев пообещал, что в 2023 году машин хватит для всех, кто пожелает принять участие в программе льготного автокредитования.

По так называемому револьверному принципу автокредиты выдаются за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее. После выдачи положенного количества займов льготная программа автокредитования "встает на паузу" и возобновляется, когда поступят очередные платежи по кредитам.

Напомним, что программу льготного автокредитования в Казахстане запустили с 16 мая 2022 года. После этого программу банки приостанавливали несколько раз, в том числе в связи с освоением выделенных средств.

Отметим, что в рамках программы льготного автокредитования казахстанцы на льготных условиях могут оформить новые автомобили прямо в салоне. При этом выбор транспортного средства, согласно условиям, сильно ограничен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2006555-poryadok-lgotnogo-avtokreditovaniya-mogut-peresmotret-v-kazahstane/