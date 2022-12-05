Сколько денег было освоено в рамках ипотечной программы «7-20-25» в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на то, что в рамках жилищной программы «7-20-25» уже была освоена львиная доля средств, сама она все еще действует. О том, сколько ипотечных займов было выдано в рамках этой программы, рассказали в Национальном банке РК.

Льготной ипотекой под 7% годовых, которую можно оформить на 25 лет с 20-процентным первоначальным взносом, казахстанцы все еще могут воспользоваться. Дело в том, что жилищная программа «7-20-25» до сих пор не освоила все выделенные средства.

К началу декабря текущего года в стране было выдано 61 357 займов на общую сумму 811,2 млрд тенге, тогда как лимит средств у программы составляет 1 трлн тенге. Другими словами, осталось освоить менее 20% средств.

В региональном разрезе лидером по количеству одобренных заявок на участие в программе является Астана – здесь было выдано 21 867 займов на сумму 337,8 млрд тенге. Следом идет Алматы – 12 021 заем на 181,7 млрд тенге.

В то же время в третьем крупнейшем городе республики, Шымкенте, было выдано порядка 4 567 займов на 54,7 млрд тенге в общем.

Всего же за ноябрь месяц по всей стране был одобрен 4 361 заем на общую сумму 65,7 млрд тенге.

Сколько было выдано займов. Инфографика: Национальный банк РК

Так как вся выделенная на реализацию жилищной программы сумма до сих пор не освоена, казахстанцы по-прежнему могут попробовать принять в ней участие и подать заявку на получение льготного ипотечного займа, но для этого нужно соответствовать ряду условий:

ее могут оформить только граждане Казахстана, у которых нет собственного жилья;

нужно иметь официальный доход;

не должно быть других ипотечных займов.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000099-skolko-deneg-bylo-osvoeno-v-ramkah-ipotechnoy-programmy-7-20-25-v-kazahstane/