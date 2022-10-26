Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16 процентов

Национальный банк Казахстана. Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Сегодня, 26 октября 2022 года, Нацбанк повысил базовую ставку до 16 процентов в Казахстане. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка РК.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 15%", – говорится в сообщении.

Как отметили в Нацбанке, решение корректирует траекторию ставки, сохраняя направление и темпы, заданные предыдущими решениями и коммуникациями. Повышение ставки обусловлено совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление. Превышение инфляции над прогнозами по данным сентября стало достаточно значительным.

"Ключевыми факторами решения стали высокие инфляционные ожидания, устойчивый спрос, фискальный импульс, рост издержек производства в связи с переориентацией на более устойчивые цепочки поставок, продолжающимся переносом внешней инфляции, в том числе в результате сохраняющегося крепкого курса российского рубля. Возросшие инфляционные ожидания оказывают давление на цены и потребительское поведение. Все это требует более жестких денежно-кредитных условий для сохранения контроля над инфляционными процессами в 2023 году.

Эффект от повышения базовой ставки будет проявляться с лагом в 1-2 года, оказывая поддержку сберегательной активности субъектов экономики и способствуя балансу на внутреннем валютном рынке", – добавили специалисты.

В сентябре 2022 года годовая инфляция составила 17,7%, существенно отклонившись от прогнозной траектории. Наблюдается устойчивый рост цен по всем компонентам инфляции. После замедления в июле сезонно-очищенный рост потребительских цен в последние месяцы значительно ускорился. Аннуализированный показатель в сентябре составил 26,8% (в июле 2022 года – 17,7%). Базовая инфляция формируется на повышенных уровнях, достигнув 19,7% в годовом выражении. Это свидетельствует о риске формирования затяжного высокого инфляционного фона в экономике.

Инфляционные ожидания населения и профессиональных макроэкономистов существенно выросли. Медианная оценка ожидаемой инфляции со стороны населения на год вперед повысилась до 16,9% в сентябре 2022 года. Оценки будущего роста цен со стороны населения в основном обусловлены ожидаемым изменением цен на продукты питания, внешними событиями и изменением обменного курса. Рост инфляционных ожиданий происходит на фоне миграционного шока, имеющего краткосрочную природу. Тем не менее это создало риски вторичных эффектов ввиду прямого влияния на инфляционные ожидания.

"Также в сентябре 2022 года наблюдается существенный рост ожидаемой профессиональными макроэкономистами инфляции до 18,5% в 2022 году и 11% в 2023 году (с 15,1% и 8,8%, соответственно, по итогам предыдущего опроса в августе 2022 года)", – сообщили представители финрегулятора.

Более сильное фискальное стимулирование является значимым источником проинфляционного давления в экономике. Это выражается через воздействие фискальной политики на рост денежной массы (М3), которая с начала года выросла на 7,9% или на 2,4 трлн тенге. В 2022 году расходы государственного бюджета формируются существенно выше значений прошлого года. Рост за 9 месяцев 2022 года составил 18,9% в годовом выражении. Опережающий рост бюджетных расходов в текущем году требует компенсирующей реакции со стороны денежно-кредитной политики Национального Банка.

Динамика экономической активности складывается в соответствии с прогнозами Национального Банка. По итогам января-сентября 2022 года рост ВВП составил 2,8%. Замедление деловой активности происходит в основном за счет слабой динамики в горнодобывающей отрасли. Положительный вклад в динамику ВВП вносят ненефтяные сектора: обрабатывающая промышленность, строительство, торговля, информация и связь, транспорт и сельское хозяйство.

Потребительский спрос сохраняет положительную тенденцию на фоне роста инфляционных процессов. Объемы номинального розничного товарооборота по итогам девяти месяцев 2022 года выросли на 15,7% в сравнении с прошлым годом. Дополнительное проинфляционное давление со стороны спроса создает рост потребительского кредитования физических лиц (в январе-сентябре 2022 года на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года).

Факторы внешней среды характеризуются высокой степенью неопределенности.

Цены на мировых продовольственных рынках продолжают снижаться, о чем свидетельствует индекс ФАО. В сентябре 2022 года показатель снизился на 1,1% (в годовом выражении – рост на 5,5%). При этом наблюдается повышение цен на пшеницу, связанное с рисками вывоза зерна из украинских черноморских портов и погодных условий в Аргентине и США.

Потребительская инфляция во многих странах продолжает ускоряться. В ЕС в сентябре 2022 года инфляция составила 10,9%. В частности, в Германии инфляция ускорилась с 8,8% до 10,9%. В США инфляция вопреки более агрессивной политике ФРС США осталась почти на прежнем уровне. В этих условиях монетарная политика большинства центральных банков продолжает ужесточаться, ставя достижение цели по инфляции в приоритет. Так, процентная ставка ФРС США с начала текущего года была последовательно повышена с 0,25% до 3,25%.

Перспективы дальнейшего развития глобальной экономики снова были ухудшены. Прогнозы МВФ по росту мировой экономики в 2022 году остались без изменений на уровне 3,2%. При этом оценки по 2023 году снижены с 2,9% до 2,7%. Основными сдерживающими факторами роста мировой экономики остаются высокие геополитические риски, повышенное инфляционное давление, снижение экономической активности в Китае.

На мировом рынке нефти наблюдается наличие разнонаправленных факторов, оказывающих влияние на цены. В последний месяц цены на нефть марки Brent колеблются на уровне 82-96 долл. США за баррель. Цены снижались на фоне ухудшения прогнозов по спросу, а также роста запасов в США. Поддерживали рост цен перебои с поставками со стороны России и некоторых стран Ближнего Востока. Также поддержку ценам оказывает снижение общей квоты добычи нефти участниками ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки с ноября 2022 года. По прогнозам EIA цена на Brent в среднем составит 93 долл. США за баррель в IV квартале 2022 года и 95 долл. США за баррель в 2023 году.

Важными условиями последующих решений будут соответствие фактической инфляции прогнозной траектории, динамика инфляционных ожиданий субъектов экономики, а также баланс вышеуказанных рисков во внешней и внутренней среде. Учитывая текущую ситуацию, потенциал повышения базовой ставки на ближайших заседаниях сохраняется, и Национальный Банк намерен продолжить ужесточение денежно-кредитных условий, исходя из состояния проинфляционных рисков.

"Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 5 декабря 2022 года в 14:00 по времени Астаны", – добавили представители Нацбанка.

Напомним, в начале сентября Национальный банк РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,5% годовых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1994362-natsbank-povysil-bazovuyu-stavku-do-16-protsentov/