Казахстан считается страной с низкими ценами на жилье. Так ли это, объяснили эксперты

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстан вошел в топ-10 стран мира с самыми низкими ценами на жилую недвижимость. Однако, если учитывать средние зарплаты по стране, можно увидеть, что далеко не все казахстанцы могут приобрести свое жилье. Каков уровень финансовой доступности жилья в стране, рассказали аналитики Finprom.

Несмотря на постоянный рост цен на жилье (по итогам июня стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 26,8%, а в новостройках - на 19,5% за год), Казахстан все равно вошел в топ-10 стран с самыми низкими ценами на жилую недвижимость.

По данным аналитиков, жилье в центре города обходится в Казахстане в среднем в 927,2 доллара за квадратный метр. Это 10 место в рейтинге из 106 стран.

Стоит отметить, что больше ни одна из стран СНГ не попала в десятку. Ближе всего к казахстанским ценам среди них оказалась Молдова (14 место) – тут за один квадратный метр жилья просят в среднем 1 047,9 доллара.

Узбекистан занял 16 место с ценами в 1 083,4 доллара за квадрат. На 21 месте оказалась Украина – тут за квадратный метр придется заплатить около 1 181,9 доллара.

Далее по возрастающей идут Азербайджан (28 место и 1 306,6 доллара за квадратный метр), Беларусь (40 место и 1 629,1 доллара), Армения (61 место и 2 228,1 доллара) и Россия (76 место 3 258,2 доллара).

Самыми низкими ценами за квадратный метр жилья отличились Пакистан – 585 долларов, Египет – 618,2 доллара и Венесуэла – 672,1 доллара.

Самые дорогие «квадраты» были зафиксированы в Гонконге, Сингапуре и Южной Корее.

Инфографика: finprom.kz

Уровень доступности жилья

Впрочем, несмотря на относительную дешевизну жилья в стране, по уровню его доступности среди населения картина выстраивается несколько иная.

Если соотнести стоимость квадратного метра и «чистую» среднюю зарплату, которую работник получает на руки, то Казахстан спустится в рейтинге сразу на 20 пунктов - наша страна расположилась на 31 месте.

На среднюю зарплату (после вычета всех налогов и отчислений) в Казахстане можно приобрести всего 0,45 квадратного метра жилья. Близкие к казахстанским показатели наблюдаются в таких развитых странах, как, к примеру, Новая Зеландия, Великобритания, Испания, Финляндия, Канада и Швейцария.

Однако, несмотря на «падение» в рейтинге, этот показатель по-прежнему лучший среди стран СНГ. Самый близкий к казахстанскому показатель снова наблюдается у Молдовы – там на среднюю зарплату можно купить 0,38 квадратного метра жилья.

Инфографика: finprom.kz

Впрочем, далеко не все казахстанцы получают ту самую «среднестатистическую» зарплату. Многие граждане работают за гораздо меньшие деньги, а потому не могут позволить купить даже 0,45 квадратного метра, не прибегая к государственным ипотечным программам.

Стоит также отметить и малоимущие семьи, и тех, кто входит в категорию социально уязвимых слоев населения – они вынуждены стоять в очереди на социальное жилье, потому что не имеют возможности приобрести его даже по льготной ипотеке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1985136-kazahstan-schitaetsya-stranoy-s-nizkimi-tsenami-na-zhile-tak-li-eto-obyasnili-eksperty/