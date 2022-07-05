Заемщики с долгами смогут самостоятельно продавать залоговое имущество в Казахстане

Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В целях защиты интересов заемщиков было внесено несколько изменений в законодательство. Нововведения защитят должников от неправомерных действий финансовых организаций и помогут снизить закредитованность населения. Что изменится в финансовой сфере, узнали журналисты NUR.KZ.

Закредитованность населения – серьезная проблема. Ситуация усложняется еще и недружелюбной политикой финансовых организаций по отношению к должникам с просрочками. В целях улучшения данной ситуации, а также для обеспечения защиты прав заемщиков был внесен ряд поправок в законодательство.

Нововведения ограничивают возможности банков и микрофинансовых организаций, а также дают больше прав физическим лицам. Как сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), данные поправки уже введены в действия.

Что изменится для казахстанцев

Одна из новых поправок регулирует сферу беззалоговых потребительских кредитов. По договорам, оформленным с 1 июля 2022 года, вводится запрет на начисление вознаграждения после 90 дней просрочки возврата займа.

Это изменение поможет снизить уровень закредитованности населения, так как не даст заемщику с проблемным кредитом "утонуть" в долгах, работая на погашение начисленных процентов.

Это особенно актуально для микрофинансовых организаций, которые выдают займы «до зарплаты» с очень высокой ставкой вознаграждения.

Эта норма не распространяется на необеспеченные кредиты, выданные физическим лицам как индивидуальным предпринимателям. Сейчас аналогичный запрет действует в отношении ипотечных займов физических лиц.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также были внесены изменения в закон о банках и банковской деятельности, которые усиливают защиту интересов залоговых заемщиков. Поправки дают возможность заемщику изменить предмет залога в случае, если сумма неисполненных обязательств по ипотечному займу составляет менее 10% от стоимости залогового обеспечения.

Это нововведение не позволит банкам забрать залоговое имущество, если сумма долга не соответствует его стоимости.

Также поправки дают право заемщику с просрочкой самостоятельно реализовать залоговое имущество для выплаты долга. Причем был введен запрет на участие в таких торгах самого кредитора, залогодержателя, его работников, аффилированных лиц и дочерних организаций.

А для недопущения реализации жилья по заниженной стоимости на торгах был повышен нижний порог продажной цены залога с 50% до 75% от первоначальной оценочной стоимости залога.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще одно нововведение касается самих кредиторов. Ранее при невыплате залогового займа финансовая организация могла взыскать жилье, находящееся в залоге в счет уплаты долга. Ограничения вводятся на размер долга, при котором возможна конфискация.

Согласно поправкам, если сумма неисполненного обязательства по ипотечному займу не превышает 15% и срок просрочки не более 6 месяцев, то кредитор не вправе взыскать залог в виде жилья.

Также расширены условия для списания бланковых остатков по ипотечным жилищным займам. Эта мера позволит заемщикам, у которых отсутствует иное имущество и доходы не превышают двукратный размер минимальной заработной платы, списать долг, оставшийся после судебной реализации залогового жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1977100-zaemschiki-s-dolgami-smogut-samostoyatelno-prodavat-zalogovoe-imuschestvo-v-kazahstane/