Льготную ипотеку под 5% смогут оформить жители Жамбылской области

Иллюстративное фото: pixabay.com

Ипотеку на льготных условиях может оформить молодежь, проживающая в Жамбылской области. Как будет работать новая программа и какие у нее условия, узнали журналисты NUR.KZ.

Новую льготную ипотечную программу запускают в Жамбылской области. Она призвана помочь работающей молодежи приобрести собственное жилье. Льготная ипотека реализуется совместными усилиями Акимата Жамбылской области и Отбасы банком.

Данная ипотека является аналогом недавно запущенной льготной программы в Караганде и условия у нее похожи:

первоначальный взнос - 10% ;

; процентная ставка - 5% (ГЭСВ 5,2%) ;

; максимальная сумма займа - 13 млн тенге (в Караганде до 20 млн тенге );

(в Караганде ); максимальный срок кредитования - 19 лет.

Стать участником ипотечной программы могут казахстанцы не старше 35 лет. Официальный трудовой стаж должен быть не менее одного года на момент подачи заявки.

Также учитывается и доход - он должен быть не больше 3,9 прожиточного минимума (ПМ), то есть, не более 145 817 тенге на каждого члена семьи.

Еще одно важное условие касается наличия у участника программы и членов его семьи собственного жилья. Если оно есть или было в последние пять лет, то ипотеку не одобрят.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Также стоит отметить, что программа направлена не просто на поддержку молодежи, а на специалистов, работающих в определенных сферах экономики. Этот список сильно ограничен.

Претендовать на участие в программе могут молодые казахстанцы, которые работают в сфере образования, культуры и науки, в здравоохранении и в спорте, а также в средствах массовой информации.

Прием заявок на участие в новой жилищной программе стартует 20 июля и продлится до 30 июля текущего года на портале www.e-jambyl.kz. После его завершения будет сформирован список участников.

Также участникам необходимо будет пройти оценку платежеспособности и самостоятельно найти жилье.

Выбор ограничен лишь географией - главное, чтобы оно было в Жамбылской области. Зато можно приобретать квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках.

Для многих молодых семей эта ипотечная программа является отличной возможностью приобрести собственное жилье. Особенно если брать во внимание постоянный рост цен на квадратные метры в Казахстане.

На данный момент в очереди на получение жилья стоят 7 140 жителей региона в возрасте до 35 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1975846-lgotnuyu-ipoteku-pod-5-smogut-oformit-zhiteli-zhambylskoy-oblasti/