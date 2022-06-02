Вторичное жилье подешевело в некоторых городах Казахстана

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В Казахстане наметилось снижение темпов роста цен на вторичном рынке жилья. В некоторых регионах недвижимость даже подешевела. В каких городах наблюдается снижение цен, узнайте в материале NUR.KZ.

Цены на жилье в Казахстане постоянно растут. Это касается как нового жилья, так и вторичного. На это есть ряд причин, о которых мы рассказывали ранее. Однако ничто не длится бесконечно, и в мае начались положительные изменения в этой отрасли.

Интернет-портал “Крыша” провел мониторинг цен на жилье в 17 городах Казахстана.

Как отметили аналитики издания, в мае в Казахстане наметилась тенденция по замедлению роста цен на вторичном рынке и даже их снижению.

Так, в семи городах обнаружили снижение цен за месяц, а еще в трех наметилось замедление роста цен.

Где произошло снижение цен

Средние цены на жилье в мае снизились в следующих городах:

в Талдыкоргане - снижение цен на 2,7%. Средняя стоимость квадратного метра составила 328 050 тенге;

Средняя стоимость квадратного метра составила в Актау - снижение на 2,1%, до 277 425 тенге за квадратный метр;

до за квадратный метр; в Алматы - на 0,8%, до 651 925 тенге за квадратный метр;

до за квадратный метр; в Шымкенте - снижение на 0,7%. В среднем просят 413 075 тенге за квадратный метр;

В среднем просят за квадратный метр; в Нур-Султане - на 0,3%, а средняя цена составила 473 900 тенге за квадрат;

а средняя цена составила за квадрат; в Кызылорде - стоимость жилья снизилась на 0,3% и составила 222 950 тенге за квадратный метр;

и составила за квадратный метр; в Усть-Каменогорске - снижение за месяц составило всего 0,1%. За один квадратный метр просят в среднем 385 650 тенге.

Жителям Петропавловска, Кокшетау и Атырау, которые собираются покупать жилье, повезло чуть меньше. Цены на вторичку в этих городах не снизились, но вот их рост сильно замедлился и не составил даже одного процента в месячной динамике.

Где произошел сильный рост цен на жилье

Не везде наблюдалась тенденция по снижению цен на жилье или хотя бы замедлению их роста. В Таразе и Павлодаре произошел рост стоимости жилья - за месяц на 1% и 1,2%, соответственно.

В Актобе, Костанае и Уральске прирост составил 1,4%. Но сильнее всего цены ударили по карманам покупателей из Караганды (1,8%) и Семея (2%).

Источник: krisha.kz

Несмотря на майское снижение цен в отдельных регионах, с начала года наблюдается постоянный их рост. Согласно статистики издания, с января вторичное жилье подорожало в среднем на 7%.

В годовом разрезе цены на вторичку показали еще больший рост - в среднем на 23% по стране. Сохранится ли майская тенденция по снижению цен, покажет время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1972191-vtorichnoe-zhile-podeshevelo-v-nekotoryh-gorodah-kazahstana/