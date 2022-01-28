Когда начнут переводить на пенсионные счета деньги с невостребованных депозитов казахстанцев

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Если вкладчик одного из лишенных лицензии казахстанских банков до сих пор не забрал свои деньги в рамках гарантийного возмещения, то ему следует поторопиться: уже через несколько месяцев невостребованные вклады могут отправиться на его пенсионный счет в виде добровольного взноса. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Специалисты Единого накопительного пенсионного фонда РК (ЕНПФ) напомнили о том, что в прошлом году в закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» была введена новая норма, касающаяся невостребованных сумм гарантийного возмещения по депозитам.

Согласно нововведениям, если вкладчик банка, который являлся участником системы обязательного гарантирования депозитов и был лишен лицензии на проведение всех банковских операций, в течение одного года с даты начала выплаты гарантийного возмещения не обратится за ним, то невостребованная сумма будет переведена в ЕНПФ в качестве добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

Данная норма была введена с 1 мая 2021 года, таким образом, первые переводы невостребованных в течение года банковских вкладов начнут осуществляться с 1 мая 2022 года.

Как осуществляются добровольные пенсионные взносы

Также напомним, что индивидуальные пенсионные счета для учета добровольных пенсионных взносов в ЕНПФ с 1 мая 2021 года открываются автоматически.

Основаниями для открытия таких счетов являются:

поступивший в ЕНПФ первичный ДПВ от физического лица в свою пользу, в пользу третьего лица или списка физических лиц, представленных агентами в ЕНПФ;

от физического лица в свою пользу, в пользу третьего лица или списка физических лиц, представленных агентами в ЕНПФ; список вкладчиков с невостребованными суммами гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам, представленный КФГД.

То есть, вкладчик считается присоединившимся к договору о пенсионном обеспечении за счет дополнительных пенсионных взносов со дня поступления первичной суммы на его счет для ДПВ.

Идентификация физического лица, в пользу которого производятся платежи, осуществляется по его персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платежного поручения. Остальные необходимые сведения ЕНПФ получает из соответствующих информационных систем государственных органов.

А если счет для учета ДПВ уже открыт, то невостребованная сумма гарантийного возмещения будет зачислена именно на него.

Отметим, что данные невостребованные суммы гарантийного возмещения, лежащие на индивидуальном пенсионном счете, будут так же инвестироваться и приумножаться за счет инвестдохода, как и другие пенсионные активы.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Кто имеет право на выплаты за счет добровольных вносов

Право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ДПВ возникает у имеющих пенсионные накопления лиц:

достигших пятидесятилетнего возраста;

являющихся инвалидами;

выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, представивших документы, подтверждающие намерение или факт выезда;

имеющих пенсионные накопления в пределах сумм ДПВ и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет.

Для возврата невостребованной суммы до наступления вышеуказанных условий получатель может обратиться в Казахстанский фонд гарантирования депозитов, который направит уведомление в ЕНПФ о возврате средств. Если на счете для учета ДПВ после возврата выплат не остается средств, то счет закроется автоматически через месяц.

Напоминаем, что максимальная сумма гарантийного возмещения по сберегательным вкладам в тенге была повышена с 15 млн до 20 млн тенге. До этого же значения было увеличено совокупное гарантийное возмещение (при наличии нескольких депозитов одном банке).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1953504-kogda-nachnut-perevodit-na-pensionnye-scheta-dengi-s-nevostrebovannyh-depozitov-kazahstantsev/