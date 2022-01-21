Сколько денег могут получить разные вкладчики лишенных лицензии банков в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В случае лишения лицензии банка его вкладчики могут забрать свои деньги через Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), но в рамках установленных сумм гарантии. Какие лимиты и для кого они установлены, выяснили журналисты NUR.KZ.

Сколько денег могут вернуть

Напомним, что максимальный размер гарантийного возмещения, на случай, если банк, где хранятся деньги вкладчика, лишен лицензии на проведение банковских операций, был увеличен с 15 миллионов до 20 миллионов тенге.

Но при этом лимит гарантии также зависит от вида депозита:

по сберегательным вкладам в национальной валюте он увеличился до 20 миллионов тенге ;

; по остальным видам вкладов в национальной валюте он остался на прежнем уровне – 10 миллионов тенге ;

; по вкладам в иностранной валюте максимальная сумма возмещения так же осталась прежней – 5 миллионов тенге по курсу на дату лишения банка лицензии.

Если деньги хранятся в банке на депозитах разных видов, то общая сумма гарантии может составить не более 20 миллионов тенге. Но этот лимит может быть и меньше, если среди вкладов нет сберегательного депозита или денег на нем недостаточно.

В связи с этим в пресс-центре КФГД на примерах объяснили, кому и сколько могут выплатить.

Какие условия у сберегательного депозита

В фонде сразу отметили, что новые изменения коснулись только сберегательных вкладов в тенге. Это относительно новый вид депозита, который открывается на определенный срок и имеет особые условия.

В частности, при досрочном изъятии денег со сберегательного вклада вкладчик должен за месяц уведомить банк о своем намерении. При этом вознаграждение выплачивается в размере не более 0,1% или не выплачивается вообще.

Но если дождаться окончания срока такого депозита, можно получить доход до 14,9% годовых, согласно обновленным ставкам. При этом вкладчик вправе выбрать любой удобный для себя срок договора - 3 месяца, полгода, год и более.

Когда могут заплатить меньше 20 миллионов тенге

Итак, если на одном или нескольких сберегательных депозитах в лишенном лицензии банке хранилось больше 20 миллионов тенге, то по гарантии вернут только 20 миллионов.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Если в банке были размещены три вклада разных видов, сберегательный – 10 миллионов тенге, несрочный – 10 миллионов тенге и в иностранной валюте – 5 миллионов тенге, то сумма гарантийного возмещения, опять же, составит максимально возможные 20 миллионов тенге.

А если в лишенном лицензии банке на несрочном вкладе в тенге хранилось 15 миллионов, а в долларах США – 5 миллионов, то вернут только 15 миллионов. Потому что лимит гарантии по несрочному тенговому депозиту – 10 миллионов тенге, а по долларовому – 5 миллионов тенге.

То есть, меньше 20 миллионов тенге могут вернуть, если у вкладчика нет сберегательного депозита или на его долю приходится меньше 5 миллионов тенге.

Вкладчиков каких банков касаются данные изменения

В КФГД отметили, что увеличенный размер гарантии будет выплачен вкладчикам только тех банков-участников системы гарантирования депозитов, которые лишат лицензии после 11 января 2022 года.

То есть, клиентам ранее закрытых банков суммы выплат пересматриваться не будут. Максимальные размеры гарантийного возмещения, действовавшие в законе на дату лишения лицензии разных банков, остаются без изменений. Среди них:

Валют-Транзит Банк - 5 миллионов тенге по всем видам депозитов;

по всем видам депозитов; Казинвестбанк и Delta Bank - 5 миллионов тенге по депозитам в иностранной валюте и 10 миллионов тенге по депозитам в тенге (совокупная сумма возмещения составляет 10 миллионов тенге);

по депозитам в иностранной валюте и по депозитам в тенге (совокупная сумма возмещения составляет 10 миллионов тенге); Qazaq Banki, Банк Астаны и Эксимбанк Казахстан - 5 миллионов тенге по депозитам в иностранной валюте и 10 миллионов тенге по депозитам в тенге (совокупная сумма возмещения составляет 15 миллионов тенге);

по депозитам в иностранной валюте и по депозитам в тенге (совокупная сумма возмещения составляет 15 миллионов тенге); Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan - 5 миллионов тенге по депозитам в иностранной валюте, 10 миллионов тенге по депозитам в тенге и 15 миллионов тенге по сберегательным депозитам в тенге (совокупная сумма возмещения составляет 15 миллионов тенге).

Отметим, что вкладчикам данных банков продолжают осуществляться выплаты в рамках вышеуказанных гарантированных сумм. Но большая часть денег уже выплачена.

Клиенты, чьи вклады превышали суммы гарантийного возмещения, могут забрать оставшиеся деньги, обратившись в комиссию по принудительной ликвидации банка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1952258-skolko-deneg-mogut-poluchit-raznye-vkladchiki-lishennyh-litsenzii-bankov-v-kazahstane/