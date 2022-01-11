Сумма гарантии по сберегательным депозитам в тенге повышена с 15 до 20 млн в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Государственная гарантия по сберегательным вкладам увеличилась сразу на пять миллионов тенге, что делает такие депозиты более привлекательными для казахстанцев. К тому же, если вкладчик имеет несколько вкладов, совокупная гарантия по ним также повышается. Подробности в материале NUR.KZ.

По информации Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) с 11 января 2022 года размер гарантийного возмещения по сберегательным вкладам повышается с 15 млн до 20 млн тенге.

Данные изменения были внесены в закон РК «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» 30 декабря 2021 года.

Это значит, что в случае лишения банка лицензии на проведение банковских операций его вкладчики, держатели счетов и карт могут получить гарантийное возмещение в пределах 20 млн тенге.

Если денег было больше, то остаток должна вернуть ликвидационная комиссия, но уже позже.

Повышена сумма гарантии для нескольких вкладов

В частности, поправками в закон до 20 млн тенге было увеличено гарантийное возмещение по сберегательным вкладам в тенге.

По остальным вкладам в тенге и иностранной валюте максимальные размеры гарантии остались прежними - 10 млн тенге и 5 млн тенге соответственно.

Но при этом до 20 млн тенге также увеличилась максимальная сумма совокупной гарантии КФГД для вкладчиков, имеющих в одном банке как сберегательный вклад, так и другие депозиты, различные по видам и валюте.

Отмечается, что ни вкладчики, ни государственный бюджет не несут расходов в связи с повышением максимальной суммы гарантии.

Возмещение денег будет осуществляться из средств специального резерва, формируемого на накопительной основе. На текущий момент он равен 847 млрд тенге (с учетом 70% уставного капитала КФГД).

Эта сумма больше установленного законодательством порога в 5% от объема всех гарантируемых депозитов в банках-участниках, что соответствует лучшим мировым практикам.

При этом все банки, у которых есть лицензия на ведение депозитов, кроме исламских банков, в обязательном порядке участвуют в системе гарантирования депозитов. Таким образом, практически все вклады казахстанцев находятся под защитой КФГД в пределах указанных выше лимитов.

Напомним, что возврат средств из банка, лишенного лицензии, осуществляется в порядке очереди и по заявлению вкладчика, в котором должно быть указано его полное имя, ИИН, контактные данные и сведения о размере основного долга, вознаграждения, неустойки и иных штрафных санкций с приложением документов, подтверждающих основание и размер требования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1950490-summa-garantii-po-sberegatelnym-depozitam-v-tenge-povyshena-s-15-do-20-mln-v-kazahstane/