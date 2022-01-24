Насколько защищены депозиты граждан в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Казахстанцы вкладывают деньги в банковские депозиты для сохранения и преумножения своих денежных средств. А что делать, если банк лишили лицензии? На этот случай существует гарантийное возмещение вкладов. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Специалисты Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщают, что за сохранность депозитов и защиту прав и законных интересов вкладчиков в случае лишения банка лицензии отвечает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

С момента заключения договора о банковском вкладе или счете депозиты находятся под защитой КФГД.

Гарантия распространяется на все виды депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей: вклады до востребования, условные, срочные и сберегательные депозиты, деньги на текущих счетах и платежных карточках.

Из чего следует, что накопления граждан полностью защищены в пределах сумм гарантирования независимо от ситуации в банке, работы отделений или внешних обстоятельств.

Таким образом, если банк лишен лицензии на проведение банковских операций, его вкладчики, держатели счетов и карт могут получить гарантийное возмещение.

Как производится гарантированная выплата

Выплата гарантийного возмещения производится из специального резерва КФГД, источником которого являются обязательные взносы банков-участников системы гарантирования депозитов, работающих в Казахстане, кроме исламских банков.

В резерве КФГД за счет взносов банков уже накоплено 849,8 млрд тенге (с учетом 70 % уставного капитала фонда).

Объем специального резерва выше законодательно установленного порога в 5%, а гарантией фонда покрывается 99,8% счетов вкладчиков в полном объеме.

Максимальное гарантийное возмещение

Максимальная сумма гарантийного возмещения зависит от вида и валюты гарантируемого депозита:

по сберегательным вкладам в национальной валюте – не более 20 млн тенге;

тенге; по иным депозитам в национальной валюте – не более 10 млн тенге;

тенге; по вкладам в иностранной валюте – не более 5 млн тенге.

При наличии нескольких депозитов, различных по видам и валюте, совокупное гарантийное возмещение составит не более 20 млн тенге, с учетом пределов по каждому виду депозита.

Насколько повышена гарантированная сумма возмещения

С 11 января 2022 года максимальная сумма гарантийного возмещения по сберегательным вкладам в тенге была повышена с 15 млн до 20 млн тенге. До этого же значения было увеличено совокупное гарантийное возмещение (при наличии нескольких депозитов одном банке).

Также 11 января текущего года в целях повышения доходности сбережений населения и поддержания финансовой стабильности КФГД принял решение о повышении максимальных ставок вознаграждения по сберегательным депозитам физических лиц в национальной валюте:

на 3 и 6 месяцев – на 2 процентных пункта (без возможности пополнения – с 11,3% до 13,3% , с возможностью пополнения - с 10,8% до 12,8% );

, с возможностью пополнения - с 10,8% до ); на 12 месяцев – на 1 процентный пункт (без возможности пополнения – с 13,9% до 14,9%, с возможностью пополнения – с 12,7% до 13,7%).

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В какие сроки можно получить гарантийное возмещение

С 1 января 2020 года выплаты осуществляются в течение 35 рабочих дней с момента лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций.

По последним страховым случаям начало выплат было обеспечено в рекордно короткие сроки. Так, по АО «AsiaCredit Bank» и АО «Capital Bank Kazakhstan» вкладчики смогли подать заявление на выплату через 8 и 6 рабочих дней со дня лишения банков лицензии.

Заявление на выплату гарантийного возмещения с сентября 2021 года можно подать в электронной форме через портал КФГД. Также можно обратиться лично через отделения банка-агента.

Прием заявлений осуществляется в течение одного года с даты начала выплаты, а от вкладчиков уже ликвидируемых или лишенных лицензии банков до 1 мая 2022 года.

Для вкладчиков Capital Bank Kazakhstan до 3 июля 2022 года.

Если сумма возмещения не была востребована вкладчиком до истечения срока выплаты возмещения, она перечисляется в ЕНПФ на его индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов, который открывается автоматически.

Если за гарантийным возмещением не обратились по уважительным причинам, перечень которых определен законом, то при подаче письменного заявления в КФГД за вкладчиком сохранится право на его получение.

Среди таких уважительных причин: поступление депозитора на воинскую службу, нахождение его за пределами страны, принятие наследства депозитора и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, нахождение депозитора в местах лишения свободы, иные обстоятельства, установленные судом.

Сколько средств уже было выплачено вкладчикам

На сегодняшний день гарантийные возмещения вкладчикам девяти ликвидируемых банков продолжаются.

По состоянию на 1 января 2022 года более 147 тысячам вкладчикам выплачено 113,1 млрд тенге.

Основной объем суммы гарантийного возмещения, в особенности крупные суммы, выплачен в первый месяц с даты наступления страхового случая.

Тем не менее КФГД советует ответственно подходить к выбору депозита и банка для хранения своих сбережений.

Необходимо определиться с целью накопления, чтобы выбрать вид депозита, и с выбором банка, ознакомившись с его репутацией, финансовыми показателями и кредитными рейтингами.

К тому же, с 1 января 2020 года гарантия КФГД распространяется и на вознаграждение по депозиту, начисленное на дату лишения банка лицензии.

Поэтому, как рекомендуют специалисты КФГД, не стоит открывать депозит ровно на максимальную гарантируемую сумму. Так как при наступлении страхового случая сумма вклада, с учетом процентов, может ее превысить, и вкладчик получит лишь первоначальную сумму (то есть без начисленных процентов).

А мы напоминаем, что есть еще множество способов сохранения и преумножения своих денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1952566-naskolko-zaschischeny-depozity-grazhdan-v-kazahstane/