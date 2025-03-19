Детеныши рыси попали в фотоловушку в казахстанском заповеднике (видео)
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С начала научных исследований фотоловушками в Алматинском заповеднике был зафиксирован детеныш рыси, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.
Как сообщает пресс-служба Комитета, туркестанские рыси за последний год 32 раза попали в объектив фотоловушек в Алматинском заповеднике.
"С момента начала научных исследований фотоловушками был зафиксирован один детеныш рыси. Позднее при визуальном наблюдении было установлено, что он передвигается вместе с двумя детенышами. Детеныши остаются с матерью до двух лет", - говорится в сообщении ведомства в Instagram-аккаунте.
Туркестанская рысь (лат. Lynx lynx isabellinus) - хищное млекопитающее, относящееся к роду рысей семейства кошачьих. На территории Алматинского заповедника она обитает на высотах от 1200 до 3500 метров над уровнем моря.
Отмечается, что благодаря исследованиям, проведенным в последние годы, было установлено, что рысь встречается и в альпийском поясе. В летний период на территории заповедника была зафиксирована рысь в фотоловушке, установленной на высоте 3500 метров над уровнем моря, что подтверждает ее постоянное присутствие в данной местности.
Рысь занесена в Красную книгу Казахстана (III категория) и в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN).
Ранее мы писали, что снежный барс и туркестанская рысь в национальном природном парке "Кольсайские озера" попали на фотоловушки.
Также фотоловушки, установленные на территории Сартогай Чарынского ГНПП, зафиксировали редких животных Казахстана. Среди обнаруженных видов особенно выделяются дикий кабан (Sus scrofa) и косуля (Capreolus capreolus).
Ранее заинтересовавшегося камерой снежного барса также сняли крупным планом в ВКО.
Мы писали также, что рысь, сибирский козел и орел попали в объектив фотоловушки в ВКО.
Сообщалось, что тяньшанские бурые медведи попали в фотоловушку в Алматинской области. До этого краснокнижного тяньшанского медведя также удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя.
А в Устюртском государственном природном заповеднике в сентябре в фотоловушку попал переднеазиатский леопард, который находится под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2229351-detenyshey-rysi-zapechatlela-fotolovushka-v-kazahstanskom-zapovednike/