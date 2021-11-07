Новость об аресте директора компании Pfizer оказалась фейком

Альберт Бурла. Фото: John Thys/Pool/AFP/Getty Images

Казахстанцы рассылают по WhatsApp сообщение об аресте директора компании Pfizer. Его якобы обвиняют в мошенничестве и намеренном обвале акций фармкомпаний.

Фактчекеры со StopFake.kz пишут, что новость об аресте Альберта Бурлы появилась на портале ConservativeBeaver.com. Этот сайт публикует конспирологические теории и фейковые новости.

"К примеру, ранее здесь выходили новости об авиакатастрофе, которой на самом деле не случалось, или аресте актера Алека Болдуина за убийство и распространение детской порнографии, которого также не было на самом деле", – пишут авторы портала.

Сообщение об аресте гендиректора Pfizer появилось на сайте 5 ноября. Однако в этот день, по информации фактчекеров, он выступал в эфире телеканалов CNN и CNBC и говорил о новом экспериментальном лекарстве против COVID-19.

Кроме того, Бурла в день своего предполагаемого ареста был очень активен в Twitter, где подробно рассказывал об антивирусном препарате, который разработала компания.

"Ни в одном официальном СМИ об аресте генерального директора Pfizer не сообщалось. Также ни один достоверный источник не заявлял о том, что Альберта Бурлу подозревают в мошенничестве. Информацию о его аресте уже опровергли в Snopes и Techarp", – пишут фактчекеры.

Отсюда они сделали вывод, что информация о том, что гендиректор Pfizer был арестован за мошенничество, – фейк.

Между тем напомним, что уже этой осенью в Казахстане планируется вакцинация от COVID-19 препаратом компании Pfizer. Ранее в Минздраве рассказывали, для кого будет доступна данная вакцина, а также уточнили дату ее поставки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1940954-novost-ob-areste-direktora-kompanii-pfizer-okazalas-feykom/