Посещать ТРЦ в Нур-Султане смогут только граждане с "зеленым" статусом

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С 8 ноября вход в столичные торгово-развлекательные центры и в будни, и в выходные дни будет открыт лишь для граждан, имеющих "зеленый" статус в приложении Ashyq. Об этом сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

По данным акимата, анализ показал, что наибольшее количество нарушителей домашнего карантина зафиксировано именно в торгово-развлекательных центрах. Учитывая, что ТРЦ являются местом массового скопления и длительного нахождения людей, увеличиваются риски заражения и распространения коронавирусной инфекции.

"Кроме того, в связи с эпидситуацией в соседней России и северных регионах нашей страны, а также для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации в городе и предупреждения дальнейшего распространения COVID-19, рассматривается вопрос об усилении ограничительных мероприятий в части изменения условий посещения ТРЦ", - говорится в сообщении ведомства.

Так, согласно новым правилам, с 8 ноября вход в ТРЦ в будние и выходные дни будет доступен при условии наличия безопасного "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей, то есть при наличии вакцинации или ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб. Посетить ТРЦ смогу также граждане, медотвод от прививки или переболевшие коронавирусом в течение последних 3 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940914-poseschat-trts-v-nur-sultane-smogut-tolko-grazhdane-s-zelenym-statusom/