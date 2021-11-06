Сагинтаев назвал имя миллионного вакцинированного от COVID-19 в Алматы

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Акима Алматы Бакытжан Сагинтаев в своем Twitter назвал имя миллионного жителя города, получившего прививку от коронавируса.

"По данным медицинских информсистем, миллионным жителем Алматы, получившим прививку против коронавируса, стала Самал Окапова. Несмотря на особенности здоровья, она сделала выбор в пользу вакцины, чтобы защитить себя и близких. Такая сознательность радует и служит примером для всех", - написал градоначальник.

Отметим, что всего на сегодняшний день в Казахстане первым компонентом против коронавируса вакцинировано 8390029 человек, полный курс вакцинации прошли 7651170 человек. Среди регионов по темпам вакцинации лидирует Алматы.

При этом число заболевших COVID-19 с начала пандемии по настоящее время составляет 947250. За последние сутки было выявлено 1328 случаев заражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940882-sagintaev-nazval-imya-millionnogo-vaktsinirovannogo-ot-covid-19-v-almaty/