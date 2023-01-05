Расследование январских событий: что известно на данный момент

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Со дня январских событий в Казахстане прошел год. Редакция NUR.KZ решила собрать все последние новости с итогами расследований, которые известны на данный момент.

238 смертей

Согласно данным Генпрокуратуры, во время январской трагедии в Казахстане погибли 238 человек.

В числе погибших - 19 сотрудников силовых ведомств в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях. По информации ГП, все они были убиты.

Еще 92 человека погибли из-за вооруженных нападений на здания акиматов, полиции, резиденции президента, магазинов и других объектов в Алматы, Кызылорде, Таразе, Шымкенте и Атырау. Среди погибших есть также и сами преступники.

В Генпрокуратуре представили полный список 238 погибших с фамилиями.

Январские события в Алматы: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кража имущества: 579 человек осуждены, еще 627 ждут суда

В МВД сообщали, что расследования по уголовным делам в рамках их компетенции по январским события практически завершены – речь идет о кражах имущества и оружия, а также нанесенном ущербе.

У лиц, причастных к январским событиям, изъяли награбленное имущество на 350 млн тенге. Среди них: машины, бытовая техника, мобильные телефоны, ювелирные изделия, одежда, оружие, наличные деньги.

579 человек по этим делам уже осуждены, еще 627 человек ожидают суда.

Январские события в Алматы: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Дело Карима Масимова

После январских событий был задержан глава КНБ Карим Масимов – в ноябре по его делу под грифом «совершенно секретно» начался суд.

В Генпрокуратуре сообщили, что Масимов и его заместитель Садыкулов обвиняются в государственной измене, насильственном захвате власти, превышении должностных полномочий в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц.

Во время голосования на президентских выборах Нурсултана Назарбаева попросили прокомментировать дело Масимова – он заявил, что его тоже интересует, кто стоит за январскими событиями, и он ждет окончания суда.

Карим Масимов. Фото: knb.gov.kz

Сотрудники КНБ, покинувшие свои кабинеты в дни январских событий

После январских событий президент Касым-Жомарт Токаев заявил о ряде сотрудников департаментов КНБ, которые покинули служебные здания с секретными документами и "не вступили в бой, несмотря на достаточный боевой арсенал".

Замгенпрокурора заявил, что новая статья в УК РК предусматривает за подобное до 10-ти лет лишения свободы.

Январские события в Алматы: NUR.KZ / Владимир Третьяков

16 млрд тенге компенсации бизнесу

Согласно данным управления предпринимательства и инвестиций Алматы, после январских событий компенсации были выплачены 1 639 пострадавшим бизнесменам – в их числе владельцы магазинов, торговых домов, пунктов обмена валют и т.д.

Сумма выплат в качестве компенсации предпринимателям в Алматы составила 16 млрд тенге.

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Памятник жертвам январских событий в Алматы

23 декабря 2022 года президент Токаев открыл в Алматы мемориал, посвященный жертвам январских событий. Памятник назван "Тағзым", что в переводе означает поклон.

На плитах выгравированы слова Ыбырая Алтынсарина, Ахмета Байтурсынова, Алихана Бокейханова, Музафара Алимбаева, Махамбета и других.

Мемориал. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Книга Млечина: «Кому-то хотелось избавиться от главы государства»

Журналист из России Леонид Млечин написал книгу о январских событиях в Казахстане. Автор сообщил, что выезжал в Алматы, где общался с участниками и очевидцами тех дней. Презентацию книги в нашей стране он анонсировал в январе 2023 года.

Млечин заявил, что не брал для книги интервью у Токаева, но считает, что январские события произошли, потому что «кому-то хотелось избавиться от главы государства, поскольку им не нравилась его политика».

Январские события в Алматы: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Расследовавших январские события пригласят в мажилис

Депутат мажилиса Едил Жанбыршин заявил, что казахстанцы до сих пор не знают, кто организовал январские события и с какой целью.

Сегодня, 5 января, в мажилисе выступит генеральный прокурор Берик Асылов - он ответит на вопросы о трагических событиях января.

Январские события. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/2004151-rassledovanie-yanvarskih-sobytiy-chto-izvestno-na-dannyy-moment/