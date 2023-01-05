Расследование январских событий: что известно на данный момент
Опубликовано:
Со дня январских событий в Казахстане прошел год. Редакция NUR.KZ решила собрать все последние новости с итогами расследований, которые известны на данный момент.
238 смертей
Согласно данным Генпрокуратуры, во время январской трагедии в Казахстане погибли 238 человек.
В числе погибших - 19 сотрудников силовых ведомств в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях. По информации ГП, все они были убиты.
Еще 92 человека погибли из-за вооруженных нападений на здания акиматов, полиции, резиденции президента, магазинов и других объектов в Алматы, Кызылорде, Таразе, Шымкенте и Атырау. Среди погибших есть также и сами преступники.
В Генпрокуратуре представили полный список 238 погибших с фамилиями.
Кража имущества: 579 человек осуждены, еще 627 ждут суда
В МВД сообщали, что расследования по уголовным делам в рамках их компетенции по январским события практически завершены – речь идет о кражах имущества и оружия, а также нанесенном ущербе.
У лиц, причастных к январским событиям, изъяли награбленное имущество на 350 млн тенге. Среди них: машины, бытовая техника, мобильные телефоны, ювелирные изделия, одежда, оружие, наличные деньги.
579 человек по этим делам уже осуждены, еще 627 человек ожидают суда.
Дело Карима Масимова
После январских событий был задержан глава КНБ Карим Масимов – в ноябре по его делу под грифом «совершенно секретно» начался суд.
В Генпрокуратуре сообщили, что Масимов и его заместитель Садыкулов обвиняются в государственной измене, насильственном захвате власти, превышении должностных полномочий в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц.
Во время голосования на президентских выборах Нурсултана Назарбаева попросили прокомментировать дело Масимова – он заявил, что его тоже интересует, кто стоит за январскими событиями, и он ждет окончания суда.
Сотрудники КНБ, покинувшие свои кабинеты в дни январских событий
После январских событий президент Касым-Жомарт Токаев заявил о ряде сотрудников департаментов КНБ, которые покинули служебные здания с секретными документами и "не вступили в бой, несмотря на достаточный боевой арсенал".
Замгенпрокурора заявил, что новая статья в УК РК предусматривает за подобное до 10-ти лет лишения свободы.
16 млрд тенге компенсации бизнесу
Согласно данным управления предпринимательства и инвестиций Алматы, после январских событий компенсации были выплачены 1 639 пострадавшим бизнесменам – в их числе владельцы магазинов, торговых домов, пунктов обмена валют и т.д.
Сумма выплат в качестве компенсации предпринимателям в Алматы составила 16 млрд тенге.
Памятник жертвам январских событий в Алматы
23 декабря 2022 года президент Токаев открыл в Алматы мемориал, посвященный жертвам январских событий. Памятник назван "Тағзым", что в переводе означает поклон.
На плитах выгравированы слова Ыбырая Алтынсарина, Ахмета Байтурсынова, Алихана Бокейханова, Музафара Алимбаева, Махамбета и других.
Книга Млечина: «Кому-то хотелось избавиться от главы государства»
Журналист из России Леонид Млечин написал книгу о январских событиях в Казахстане. Автор сообщил, что выезжал в Алматы, где общался с участниками и очевидцами тех дней. Презентацию книги в нашей стране он анонсировал в январе 2023 года.
Млечин заявил, что не брал для книги интервью у Токаева, но считает, что январские события произошли, потому что «кому-то хотелось избавиться от главы государства, поскольку им не нравилась его политика».
Расследовавших январские события пригласят в мажилис
Депутат мажилиса Едил Жанбыршин заявил, что казахстанцы до сих пор не знают, кто организовал январские события и с какой целью.
Сегодня, 5 января, в мажилисе выступит генеральный прокурор Берик Асылов - он ответит на вопросы о трагических событиях января.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/2004151-rassledovanie-yanvarskih-sobytiy-chto-izvestno-na-dannyy-moment/