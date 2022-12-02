Сколько похищенного в январе имущества уже изъято, рассказали в МВД

Полицейская машина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

У лиц, причастных к январским событиям, удалось изъять награбленное имущество на 350 миллионов тенге. Многим горожанам и предпринимателям, пострадавшим от рук мародеров, уже вернули авто, бытовую технику, смартфоны, одежду, украшения и наличность, передает телеканал "Астана".

В МВД рассказали, что досудебные производства по уголовным делам в пределах компетентности следователей практически завершены.

579 человек осуждены, еще 627 человек ожидают вердикта, их дела направлены в суды. Похищенное оружие на 166 млн тенге передано законным владельцам.

"К тому же, по делам краж подозреваемые сами в ходе дела возвращали сумму причиненного ущерба, на сумму восемь миллионов тенге. Государством также были выделены 14,6 миллиарда тенге на устранение ущерба, полученного в ходе январских событий", — говорит начальник Управления следственного департамента МВД Еркебулан Ережепов.

Общая сумма переданного имущества составляет 350 млн тенге. Из них:

автотранспорт - 12 единиц;

бытовая техника - 320;

мобильные телефоны - 286;

ювелирные изделия - 190;

одежда - 550;

оружие - более 1000 единиц;

наличные деньги - 16 млн тенге.

Напомним, в ходе недавней спецоперации в Алматы был изъят похищенный во время январских событий арсенал оружия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999844-skolko-pohischennogo-v-yanvare-imuschestva-uzhe-izyato-rasskazali-v-mvd/