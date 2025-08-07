Девочке ампутировали ноги после ДТП в Астане: водитель избежал наказания благодаря амнистии

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что уголовное дело в отношении водителя из Астаны, допустившего ДТП, когда девочке ампутировали ноги, прекращено, передает NUR.KZ.

В Сети обсуждают информацию о ДТП, которое произошло в начале июня текущего года. Тогда одной из пассажирок - маленькой девочке, ампутировали ноги. По некоторым данным, водитель избежал наказания благодаря амнистии.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Астаны. Там информацию подтвердили.

"По факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью, вина водителя маршрутного автобуса была подтверждена материалами уголовного дела и заключениями экспертиз.

На основании Закона РК "Об амнистии" от подозреваемого поступило заявление о прекращении уголовного преследования. Уголовное дело было прекращено в связи с актом амнистии", - сказано в сообщении.

В полиции подчеркнул, что несмотря на прекращение уголовного дела, лицо считается привлекавшимся к уголовной ответственности. Кроме того, в акимат Астаны направлено представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона.

Напомним, 2 июня в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП.

Вскоре ДТП прокомментировали в столичном автобусном парке №1. Здесь сообщили, что водитель имеет стаж вождения 15 лет и на момент аварии не превышал скорость. После стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Позже выяснилось, что это девочка 8 лет. В акимате Астаны сообщили, что пострадавшим в автобусе в результате ДТП будет оказана материальная помощь.

Кроме того, акимат совместно с частным спонсором передал семье девочки, лишившийся ног в ДТП с автобусом, сертификат на квартиру в новом ЖК. А мама пострадавшей девочки заявила, что через 4 месяца дочери можно будет ставить протезы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.