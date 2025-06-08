Поезд едва не столкнулся с автобусом на юге Казахстана: водителя обвинили в побеге

В Жамбылской области машинист пассажирского поезда предотвратил столкновение с автобусом на переезде второй раз за сутки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

По данным пресс-службы КТЖ, на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде перегона Корагатты -Татты (участок между Таразом и Шу) машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение.

Сообщается, что тем самым он предотвратил столкновение с автобусом, который выехал на пути перед приближающимся составом.

"Водитель автобуса покинул место происшествия. Информация о случившемся передана в правоохранительные органы. Благодаря бдительности и профессионализму локомотивной бригады удалось избежать возможных последствий для пассажиров и состава", - заявили в КТЖ.

Сегодня стало известно о другом инциденте в Жамбылской области, когда машинисту чудом удалось предотвратить столкновение на переезде.

В конце мая этого года на неохраняемом переезде участка Достык - Бесколь легковой автомобиль выехал на пути перед поездом. Столкновения избежать не удалось, обошлось без жертв и пострадавших, но ДТП повлияло на график движения поездов.

До этого на станции Матай в области Жетісу произошло столкновение поезда с легковым автомобилем. В КТЖ заявили, что водитель легковушки скрылся с места ДТП. В начале мая этого года в Таразе произошло ДТП с участием поезда, пассажирского автобуса и легкового автомобиля, тогда были спасены два человека.

В конце апреля текущего года мы писали, что водитель трактора погиб при столкновении с поездом в Костанайской области. А в марте на железнодорожном переезде участка Алматы-1 - Сарыозек произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем, который объехал закрытый шлагбаум и оказался на путях.