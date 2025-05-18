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Столкновение грузового поезда с легковушкой произошло в Казахстане

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Знак "Стоп" перед железнодорожным переездом
Знак "Стоп" перед железнодорожным переездом. Иллюстративное фото: пресс-служба КТЖ

На станции Матай в области Жетісу произошло столкновение поезда с легковым автомобилей. В КТЖ заявили, что водитель легковушки скрылся с места ДТП, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале АО "НК "КТЖ" опубликовали информацию о том, что водитель авто скрылся с места ДТП на железнодорожном переезде

"В 17:35 часов на железнодорожном переезде станции Матай произошло столкновение легкового автомобиля марки Mitsubishi Pajero с грузовым поездом. Жертв и пострадавших нет. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся.

Личность водителя устанавливается. Причина происшествия - нарушение правил дорожного движения водителем автотранспорта", - заявили в КТЖ.

В начале мая этого года в Таразе произошло ДТП с участием поезда, пассажирского автобуса и легкового автомобиля, тогда были спасены два человека.

В конце апреля текущего года мы писали, что водитель трактора погиб при столкновении с поездом в Костанайской области.

Похожий случай произошел в марте - на железнодорожном переезде участка Алматы-1 - Сарыозек произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем, который объехал закрытый шлагбаум и оказался на путях.

Кроме того, внедорожник Toyota Land Cruiser преградил путь пассажирскому поезду на перегоне Медеу - Жетісу, застряв на рельсах. С помощью прохожих машину отбуксировали на безопасное место, после чего водитель скрылся. Полицейские составили на него административный протокол.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2246214-stolknovenie-gruzovogo-poezda-s-legkovushkoy-proizoshlo-v-kazahstane/