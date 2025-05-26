Автомобиль выехал прямо под поезд в Алматинской области (фото)

Сегодня на неохраняемом переезде участка Достык - Бесколь легковой автомобиль выехал на пути перед поездом. Столкновения избежать не удалось, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "ҚТЖ", 26 мая в 12:57 на неохраняемом переезде участка Достык - Бесколь машинист применил экстренное торможение из-за внезапного выезда легкового автомобиля на пути. Столкновения избежать не удалось. Жертв и пострадавших нет.

Информация передана в ЛОП станции Достык. ДТП повлияло на график движения поездов.

ДТП в Алматинской области. Фото: КТЖ

"За пять месяцев текущего года фиксируется рост числа дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах на 20%. КТЖ призывает водителей быть предельно внимательными и строго соблюдать правила пересечения железнодорожных путей", - обращается компания к казахстанцам.

Напомним, неделю назад на станции Матай в области Жетісу произошло столкновение поезда с легковым автомобилем. В КТЖ заявили, что водитель легковушки скрылся с места ДТП.

В начале мая этого года в Таразе произошло ДТП с участием поезда, пассажирского автобуса и легкового автомобиля, тогда были спасены два человека.

В конце апреля текущего года мы писали, что водитель трактора погиб при столкновении с поездом в Костанайской области.

Похожий случай произошел в марте - на железнодорожном переезде участка Алматы-1 - Сарыозек произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем, который объехал закрытый шлагбаум и оказался на путях.

Кроме того, внедорожник Toyota Land Cruiser преградил путь пассажирскому поезду на перегоне Медеу - Жетісу, застряв на рельсах. С помощью прохожих машину отбуксировали на безопасное место, после чего водитель скрылся. Полицейские составили на него административный протокол.