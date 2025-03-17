Автомобиль объехал закрытый шлагбаум и столкнулся с поездом на юге Казахстана (видео)

На железнодорожном переезде участка Алматы-1 - Сарыозек произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем, который объехал закрытый шлагбаум и оказался на путях, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КТЖ".

Как сообщает пресс-служба нацкомпании, 17 марта в 04:05 на охраняемом железнодорожном переезде участка Алматы-1 - Сарыозек машинист грузового поезда был вынужден применить экстренное торможение.

"Причиной стало нарушение правил дорожного движения водителем автотранспортного средства, который объехал закрытый шлагбаум и выехал на переезд", - рассказали в АО "НК "КТЖ".

Обошлось без жертв и пострадавших. Не зафиксировали повреждений пути и инфраструктуры переезда.

Повреждение обнаружили на локомотиве - был погнут рычаг автосцепки. Поезд отправился с задержкой на 20 минут.

Информацию о происшествии передали в линейное управление полиции станции Капшагай.

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