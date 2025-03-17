Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Автомобиль объехал закрытый шлагбаум и столкнулся с поездом на юге Казахстана (видео)

Опубликовано:

ДТП с участием локомотива
На месте происшествия. Фото: АО "НК "КТЖ"

На железнодорожном переезде участка Алматы-1 - Сарыозек произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем, который объехал закрытый шлагбаум и оказался на путях, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КТЖ".

Как сообщает пресс-служба нацкомпании, 17 марта в 04:05 на охраняемом железнодорожном переезде участка Алматы-1 - Сарыозек машинист грузового поезда был вынужден применить экстренное торможение.

"Причиной стало нарушение правил дорожного движения водителем автотранспортного средства, который объехал закрытый шлагбаум и выехал на переезд", - рассказали в АО "НК "КТЖ".

Обошлось без жертв и пострадавших. Не зафиксировали повреждений пути и инфраструктуры переезда.

Повреждение обнаружили на локомотиве - был погнут рычаг автосцепки. Поезд отправился с задержкой на 20 минут.

Информацию о происшествии передали в линейное управление полиции станции Капшагай.

Ранее внедорожник Toyota Land Cruiser преградил путь пассажирскому поезду на перегоне Медеу - Жетісу, застряв на рельсах. С помощью прохожих машину отбуксировали на безопасное место, после чего водитель скрылся. Полицейские составили на него административный протокол.

А в Атырауской области машинист поезда предотвратил наезд на табун лошадей, которые вышли на пути в условиях бурана и плохой видимости. Работники дистанции отогнали табун от пути. В результате инцидента задержались два пассажирских и три грузовых поезда.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2228594-avtomobil-obehal-zakrytyy-shlagbaum-i-stolknulsya-s-poezdom-na-yuge-kazahstana-video/