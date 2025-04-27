Водитель трактора погиб при столкновении с поездом в Костанайской области

Столкновение поезда с трактором произошло сегодня, 27 апреля, на переезде в Костанайской области - в результате аварии погиб водитель трактора, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как уточнили в компании, в 08:55 на регулируемом железнодорожном переезде участка Есиль - Аркалык произошло дорожно-транспортное происшествие.

"Несмотря на исправно действующую переездную сигнализацию, водитель трактора грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед движущимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось", - говорится в заявлении компании.

В результате происшествия водитель трактора, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Автомобилистов призвали соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, строго следовать сигналам переездной сигнализации и помнить, что игнорирование правил может привести к трагическим последствиям.

Напомним, похожий случай произошел в марте - на железнодорожном переезде участка Алматы-1 - Сарыозек произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем, который объехал закрытый шлагбаум и оказался на путях.

Ранее внедорожник Toyota Land Cruiser преградил путь пассажирскому поезду на перегоне Медеу - Жетісу, застряв на рельсах. С помощью прохожих машину отбуксировали на безопасное место, после чего водитель скрылся. Полицейские составили на него административный протокол.