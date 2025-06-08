Поезд с пассажирами чудом избежал жесткого столкновения в Жамбылской области (видео)

В пресс-службе АО "НК "КТЖ" рассказали об инциденте в Жамбылской области, где машинисту чудом удалось предотвратить столкновение на переезде, передает NUR.KZ.

Сообщается, что на неохраняемом переезде участка Тараз - Шу в Жамбылской области, локомотивная бригада пассажирского поезда предотвратила столкновение с гружеными прицепами. Они отцепились от трактора и оказались на путях.

"Машинист своевременно применил экстренное торможение. Поезд был остановлен всего в двух метрах от прицепов. Благодаря профессионализму и слаженным действиям локомотивной бригады удалось избежать возможных последствий для пассажиров и подвижного состава.

Прицепы были оперативно убраны с железнодорожного полотна, после чего поезд продолжил движение", - рассказали в КТЖ

В КТЖ добавили, что вся информация была передана в правоохранительные органы.

В конце мая этого года на неохраняемом переезде участка Достык - Бесколь легковой автомобиль выехал на пути перед поездом. Столкновения избежать не удалось, обошлось без жертв и пострадавших, но ДТП повлияло на график движения поездов.

До этого на станции Матай в области Жетісу произошло столкновение поезда с легковым автомобилем. В КТЖ заявили, что водитель легковушки скрылся с места ДТП. В начале мая этого года в Таразе произошло ДТП с участием поезда, пассажирского автобуса и легкового автомобиля, тогда были спасены два человека.

В конце апреля текущего года мы писали, что водитель трактора погиб при столкновении с поездом в Костанайской области. А в марте на железнодорожном переезде участка Алматы-1 - Сарыозек произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем, который объехал закрытый шлагбаум и оказался на путях.