Массовое ДТП в Таразе: легковушку зажало между поездом и автобусом (видео)

В Таразе произошло ДТП с участием поезда, пассажирского автобуса и легкового автомобиля, на данный момент спасены два человека, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Taraz_v_obektive опубликовали видео с информацией о ДТП с участием поезда, автобуса и легкового автомобиля.

На опубликованных кадрах видно, как очевидцы собрались на месте ДТП, а легковой автомобиль будто зажат между автобусом и поездом. При этом из окон автобуса выглядывают люди.

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Позже в Сети были опубликованы другие видео с места происшествия. На кадрах видно, что рядом с автобусом стоят много людей, при этом легковой автомобиль очень сильно пострадал.

Корреспондент NUR.KZ направил запросы в пресс-службы Департамента полиции Жамбылской области и в ДЧС региона.

"Нашими сотрудниками извлечены из легкового автомобиля двое граждан и переданы сотрудникам скорой помощи", - сообщили в ДЧС.

Позже в пресс-службе КТЖ сообщили, что ДТП произошло на частном переезде частного подъездного пути станции Бурыл (участок Тараз - Жанатас).

"Водитель легкового автомобиля "Мерседес" нарушил правила пересечения железнодорожного переезда и допустил столкновение с вагонами грузового состава. Жертв нет. КТЖ призывает водителей автомобилей соблюдать правила дорожного движения", - сказано в релизе.

В конце апреля текущего года мы писали, что водитель трактора погиб при столкновении с поездом в Костанайской области.

Похожий случай произошел в марте - на железнодорожном переезде участка Алматы-1 - Сарыозек произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем, который объехал закрытый шлагбаум и оказался на путях.

Кроме того, внедорожник Toyota Land Cruiser преградил путь пассажирскому поезду на перегоне Медеу - Жетісу, застряв на рельсах. С помощью прохожих машину отбуксировали на безопасное место, после чего водитель скрылся. Полицейские составили на него административный протокол.