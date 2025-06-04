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Восьмилетняя девочка лишилась обеих ног: новые подробности ДТП с автобусом в Астане (видео)

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Автобус въехал в столб в Астане
Место ДТП. Фото: t.me/astanovka98

Выяснились новые подробности страшного ДТП с автобусом, случившегося в понедельник в Астане. Как оказалось, в результате аварии ног лишилась 8-летняя девочка, передает сайт телеканала КТК.

По последней информации управления здравоохранения, сейчас девочка находится в реанимации.

Корреспонденты телеканала поговорили также с астанчанкой Молдир Жумакан, которая в момент аварии находилась в том самом автобусе. Проехать на нем она успела меньше 10 минут, и, по ее словам, ничто не предвещало беды. Несмотря на то, что Молдир находилась в передней части салона, отделалась лишь ушибами.

"Вдруг мы врезались в столб. Это все произошло так быстро - я сначала не поняла даже, что случилось. Сильно ударилась головой. Сразу же после в автобусе отключился свет, появился дым, и люди начали паниковать сразу же, потому что мы не могли выйти на улицу, потому что двери не открывались, передние двери вообще зажевало. У людей была паника, у кого-то там кровь шла, ссадины на ногах и так далее. Люди искали своих детей, близких", - рассказала девушка.

Источник: КТК

Напомним, в понедельник, 2 июня, в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП.

ДТП прокомментировали в столичном автобусном парке №1. Здесь сообщили, что водитель имеет стаж вождения 15 лет и на момент аварии не превышал скорость.

А вчера стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. По уточненным данным, всего бригадами скорой медицинской помощи в стационары города было доставлено 15 человек. Из них госпитализированы трое, состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое.

В акимате Астаны сообщили, что пострадавшим в автобусе в результате ДТП будет оказана материальная помощь.

Кроме того, позже стало известно, что водителя автобуса задержали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2251995-vosmiletnyaya-devochka-lishilas-obeih-nog-novye-podrobnosti-dtp-s-avtobusom-v-astane-video/