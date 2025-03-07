Легковушка опрокинулась в результате столкновения с мопедом в Алматы

В Алматы произошло ДТП - столкнулись Mitsubishi и мопед, в результате которого легковушка опрокинулась на бок, а водитель мопеда пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

По данным пресс-службы Департамента полиции Алматы, ДТП имело место накануне в 18:50 в Ауезовском районе Алматы.

"Водитель Mitsubishi, следуя по проспекту Абая в восточном направлении, при повороте налево допустил столкновение с мопедом, который двигался в противоположную сторону. Далее по инерции Mitsubishi допустил наезд на бордюр и опрокинулся. В результате ДТП пострадал водитель мопеда - он обратился за медпомощью", - сообщили в полиции.

По данному факту начато расследование.

В ноябре прошлого года в Алматы произошло ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля. В результате аварии скончалась пассажирка мопеда.

Также в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель мопеда выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм он скончался на месте.

Ранее в ДГКБ №2 Алматы рассказали, что 17-летний подросток лишился почки, попав в ДТП на мопеде. В больнице ему провели семь операций.

В октябре в Алматы произошла авария со смертельным исходом: упавшего с мопеда на дорогу подростка переехал экскаватор. 16-летний казахстанец скончался.

Добавим, в начале октября президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся организации движения отдельных видов транспортных средств - теперь мопеды в Казахстане обяжут регистрировать.

При этом еще в мае этого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП, согласно которым водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.

Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории А1. Водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.

Отметим, что в Казахстане с 5 апреля мопеды официально приравнивают к механическим транспортным средствам. В связи с этим в МВД недавно напомнили о регистрации мопедов. Подробнее - здесь.