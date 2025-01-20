Регистрация мопедов в Казахстане: что нужно знать

В Казахстане с 5 апреля мопеды официально приравнивают к механическим транспортным средствам. В связи с этим в МВД напомнили о регистрации мопедов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как напомнили в МВД, с 5 апреля для использования мопедов казахстанцам потребуются следующие документы и процедуры:

регистрация в полиции;

водительское удостоверение категории А1, А или В;

технический осмотр;

страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

удостоверение личности (можно в электронном виде);

технический документ или характеристики мопеда.

После этого нужно заполнить заявление, пройти осмотр мопеда и оплатить госпошлины.

"Важно: с 5 апреля эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда без водительских прав будет запрещена. Рекомендуем зарегистрировать мопед и получить права, чтобы избежать нарушений", – отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Арай Толегенкызы.

Напомним, мы в начале октября президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся организации движения отдельных видов транспортных средств - теперь мопеды в Казахстане обяжут регистрировать.

При этом еще в мае этого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП, согласно которым водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.

Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

Что касается получения водительского удостоверения категории А1 - сообщалось, что водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.