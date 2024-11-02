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Мопедист скончался при лобовом столкновении с микроавтобусом в Алматы

Опубликовано:

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

1 ноября в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель мопеда выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм он скончался на месте, передает NUR.KZ.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции Алматы.

Сообщается, что ДТП произошло 1 ноября в 20:40 в Алатауском районе.

"Водитель мопеда, двигаясь по улице Мамбетова в южном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки "Тойота", что следовала на север.

В результате ДТП водитель мопеда от полученных травм скончался на месте происшествия", - проинформировали в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, начато досудебное расследование.

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Напомним, вчера в ДГКБ №2 Алматы рассказали о том, что 17-летний подросток лишился почки, попав в ДТП на мопеде. В больнице ему провели семь операций.

Ранее 24 октября в Алматы произошла авария со смертельным исходом: упавшего с мопеда на дорогу подростка переехал экскаватор. 16-летний казахстанец скончался.

Добавим, в начале октября президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся организации движения отдельных видов транспортных средств - теперь мопеды обяжут регистрировать в Казахстане.

Отметим, еще в мае этого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП, согласно которым водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.

Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории А1. Водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2182041-mopedist-skonchalsya-pri-lobovom-stolknovenii-s-mikroavtobusom-v-almaty/

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