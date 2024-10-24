Подросток погиб под колесами экскаватора, упав с мопеда в Алматы
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Утром 24 октября в Алматы произошла авария со смертельным исходом: упавшего с мопеда на дорогу подростка переехал экскаватор. 16-летний казахстанец скончался, передает NUR.KZ.
В полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ рассказали о происшествии. ДТП произошло сегодня, 24 октября, в 8.10 в Алатауском районе.
"15-летний юноша, управляя мопедом, следуя по улице Доспанова в микрорайоне Алгабас в северном направлении, допустил столкновение с автомашиной, которая следовала попутно. В результате мопед опрокинулся. Далее на упавшего на проезжую часть вследствие столкновения 16-летнего пассажира мопеда допустил наезд экскаватор", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
К сожалению, от полученных травм подросток скончался.
По факту ДТП, повлекшего смерть человека, начато досудебное расследование.
Ранее в Актобе произошла трагедия - двое парней, 18 и 20 лет, погибли в аварии на скутере. Они врезались в грузовой автомобиль. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, начато досудебное расследование.
В Уральске в конце сентября столкнулись скутер и пожарная машина. Пострадал водитель двухколесного транспорта, он был госпитализирован в больницу.
Добавим, в начале октября президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся организации движения отдельных видов транспортных средств - теперь мопеды обяжут регистрировать в Казахстане.
Отметим, еще в мае этого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП, согласно которым водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.
Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.
Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории А1. Водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2178597-podrostok-pogib-pod-kolesami-ekskavatora-upav-s-mopeda-v-almaty/