Почки лишился 17-летний подросток после неудачной езды на мопеде в Алматы

17-летний подросток лишился почки, попав в ДТП на мопеде. В больнице ему провели семь операций, об этом рассказали в Детской городской клинической больнице №2 Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Врач-реаниматолог ДГКБ №2 Алматы Гульбану Бердиярова рассказала о том, что аварии с участием мопедистов не только уносят жизни, но и приводят к серьезным увечьям, которые кардинально меняют жизни молодых людей и их близких.

"Не так давно к нам был доставлен пациент в возрасте 17 лет после ДТП при управлении мопедом. Ребенок поступил в критическом состоянии с многочисленными травмами. Подростку было проведено семь операций. Однако, несмотря на все усилия врачей, сохранить правую почку пациенту не удалось.

Состояние парня удалось стабилизировать, но ему предстоит длительная реабилитация из-за тяжелой травмы костей таза и перенесенных оперативных вмешательств, удаленной правой почки и оформления инвалидности по состоянию здоровья. Также предстоит длительная работа с психологами", - рассказала врач-реаниматолог.

По ее словам, пациент продолжает находиться на постоянном амбулаторном лечении, периодически ложась в больницу для последующих реконструктивных операций.

Врач также рассказала об истории другого 17-летнего пациента, который тоже попал в больницу в результате ДТП при вождении мопеда. Его состояние было критическим из-за полученной политравмы и множественных переломов.

"Чтобы спасти жизнь пациенту, врачи провели три операции, и только спустя два месяца пациент был выписан. На сегодня его состояние стабильное, он продолжает реабилитацию из-за развившихся контрактур обеих тазобедренных суставов и консолидированного множественного перелома костей таза.

Впереди у него еще этапные операции по восстановлению целостности мочевого пузыря из-за разрыва уретры. Операция по восстановлению целостности мочевого пузыря также связана с рисками развития инфекционных осложнений", - проинформировала врач.

Гульбану Бердиярова добавила, что пострадавшие молодые люди часто остаются на всю жизнь с физическими и психологическими последствиями.

"Подростки, управляющие мопедами и самокатами, не всегда осознают опасность, которую представляет неумелое управление. Это приводит к безрассудным маневрам и игнорированию критически важных правил безопасности. Аварии на мопедах нередко приводят к долгосрочным инвалидизирующим травмам, требующим длительного и дорогостоящего лечения", - говорит доктор.

Она обратилась к родителям и подросткам с настоятельным призывом не садиться за руль мопеда без обучения и не управлять этим транспортом без необходимых навыков.

Напомним, ранее сообщалось, что в сенате приняли ряд поправок в сфере дорожного движения, среди которых норма о внесении мопедов в категорию "другие механические транспортные средства". Также вводится обязательная государственная регистрация мопедов, в противном случае транспорт могут забрать на штрафстоянку.