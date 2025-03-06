Массовое ДТП с участием 10 автомобилей произошло в Карагандинской области (видео)

В условиях сильного снегопада и нулевой видимости на трассе в Карагандинской области сегодня столкнулись 10 автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По данным пресс-службы нацкомпании, сегодня на участке трассы "Темиртау - Караганда" произошло ДТП, когда в условиях сильного снегопада и нулевой видимости столкнулись 10 автомобилей. Отмечается, что это пока предварительное число машин, попавших в ДТП.

"По предварительным данным, пострадавших не было. Оперативные службы работали на месте происшествия, проводилось уточнение обстоятельств", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в 17 часов было введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке.

"Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение правил дорожного движения. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность, учитывать погодные условия и следовать указаниям дорожных служб", - добавили в "КазАвтоЖол".

Сегодня мы писали, что авария с участием трех авто произошла на трассе в Акмолинской области - один человек попал в больницу.

В феврале текущего года мы писали, что на республиканской трассе Астана-Караганда наблюдалось скопление автомашин - свыше 200 легковых и грузовых авто.

23 января в Карагандинской области произошло массовое ДТП с участием 19 легковых автомобилей.

А в январе этого года на участке от Щучинска до Астаны образовалась автомобильная пробка из более чем 400 автомобилей.