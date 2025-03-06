Пассажир попал в больницу в результате массового ДТП на трассе в Акмолинской области (видео)

Авария с участием трех авто произошла сегодня, 6 марта, на трассе "Астана-Петропавловск" в Акмолинской области - один человек попал в больницу, передает NUR.KZ.

Кадры с места ДТП были опубликованы в паблике shchuchinsk_life в Instagram. На них видно несколько поврежденных автомобилей на заснеженной трассе. Судя по видео на участке, где произошла авария, идет небольшой снег и дует сильный ветер.

Как сообщили в ДП Акмолинской области, 6 марта на 447 км. автодороги "Астана-Петропавловск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин (Kia Cerato, Volkswagen Sharan и Lexus).

В результате ДТП пассажир Volkswagen с различными травмами доставлен в районную больницу.

"Автомашинам нанесены механические повреждения. В настоящее время проводятся мероприятия, по результатам которых будут приняты соответствующие меры в отношении виновных", - сообщили в ведомстве.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.