Пассажир попал в больницу в результате массового ДТП на трассе в Акмолинской области (видео)
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Авария с участием трех авто произошла сегодня, 6 марта, на трассе "Астана-Петропавловск" в Акмолинской области - один человек попал в больницу, передает NUR.KZ.
Кадры с места ДТП были опубликованы в паблике shchuchinsk_life в Instagram. На них видно несколько поврежденных автомобилей на заснеженной трассе. Судя по видео на участке, где произошла авария, идет небольшой снег и дует сильный ветер.
Как сообщили в ДП Акмолинской области, 6 марта на 447 км. автодороги "Астана-Петропавловск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин (Kia Cerato, Volkswagen Sharan и Lexus).
В результате ДТП пассажир Volkswagen с различными травмами доставлен в районную больницу.
"Автомашинам нанесены механические повреждения. В настоящее время проводятся мероприятия, по результатам которых будут приняты соответствующие меры в отношении виновных", - сообщили в ведомстве.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2226038-passazhir-popal-v-bolnicu-v-rezultate-massovogo-dtp-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti-video/