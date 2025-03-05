Осадки и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана - ожидаются осадки, гололед и сильный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

6 марта на западе, в центре Кызылординской области ожидается гололед. Ветер юго-западный ночью на западе, в центре области 15-20, днем 15-20 м/с.

Завтра на юге, в горных районах Алматинской области временами возможен туман, а на дорогах гололедица. Ветер западный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре Мангистауской области будет гололед. Ветер западный, северо-западный на севере, западе, в центре области 15-20 м/с.

А в Актюбинской области ожидаются осадки (снег, дождь). На юге, в центре области - низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

6 марта в Астане пообещали ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Также будут метель, гололед. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на севере Туркестанской области тоже ожидается дождь. Ночью на севере, западе, в горных районах области - туман. Ветер юго-западный ночью на горных перевалах области 15-20 м/с, днем на севере, западе, в центре и горных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23-28 м/с.

В Атырауской области пообещали осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на западе, севере, в центре области Ұлытау ожидаются снег, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На юге, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области временами порывы 23-28 м/с.

Также ночью на западе Карагандинской области пообещали снег, на западе, севере области - низовая метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, южный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере области временами порывы 25 м/с.

Завтра в Акмолинской области ночью возможны снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, севере, юге области - туман. Ветер южный, юго-западный на западе, юге, востоке области 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с.

Предстоящей ночью и утром на юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный утром и днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

Завтра днем на западе, севере области Абай пообещали осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на юге области возможен туман. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Предстоящей ночью в Костанайской области ожидаются снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем в Павлодарской области возможны осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер южный днем 15-20, на юге области порывы 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области тоже ожидаются снег, метель, днем на юге области гололед. Ветер юго-восточный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на севере, востоке в Западно-Казахстанской области пообещали осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере области - туман. Ветер северо-западный, западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

Также ночью и утром в горных районах области Жетісу - туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.