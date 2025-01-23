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Массовое ДТП в Карагандинской области: столкнулись 19 машин (видео)

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ДТП в Карагандинской области
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/qazavtojol

23 января в Карагандинской области произошло массовое ДТП с участием 19 легковых автомобилей. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По данным официального Telegram-канала нацкомпании, 23 января 2025 года с 10:30 на участке реконструкции автодороги Екатеринбург - Алматы (Караганда-Балхаш, км 1492-1855) движение в направлении из Балхаша в Караганду было открыто.

Решение принято в связи с улучшением погодных условий и скоплением транспортных средств. Движение организовано под сопровождением сотрудников полиции Карагандинской области и "КазАвтоЖола".

"В 12:30 на этом участке, на 1630 км, произошло массовое ДТП с участием 19 легковых автомобилей. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи. Данные участники ДТП не участвовали в колонном движении.

Предварительная причина ДТП - несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции", - отметили в "КазАвтоЖоле".

Напомним, ранее в Карагандинской области метель остановила движение более 150 автомобилей. Водители ожидали улучшения погоды, а полиция организовала безопасное сопровождение.

А 3 января на трассе в Акмолинской области столкнулись 95 машин. В полиции сообщали, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия. В результате в медучреждения обратился 21 человек, из них было госпитализировано 11 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2214482-massovoe-dtp-v-karagandinskoy-oblasti-stolknulis-19-mashin-video/

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