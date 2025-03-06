Снег и пасмурную погоду обещают жителям мегаполисов Казахстана в четверг

В четверг, 6 марта, в Астане обещают снег, в Шымкенте - пасмурную погоду, а в Алматы - до 7 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны вновь прогнозируют снег. Днем термометры покажут до -1 градуса, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 9,7 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов, ночью опустятся до 1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 7,8 м/с.