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Водитель КамАЗа "вылетел" на встречную полосу и столкнулся с легковушками в Астане (видео)

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ДТП в Астане
ДТП в Астане. Кадр из видео: instagram/astana_typical

В Астане на пересечении улицы А-123 - Байтурсынова произошло ДТП - водитель "КамАЗа" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции.

Видео с места ДТП опубликовано в Instagram-паблике astana_typical. На кадрах видно, что авто буквально "залетело" под большегруз и сильно искорежено.

"Водитель грузовой автомашины "КамАЗ" на пересечении улицы А-123 - Байтурсынова, при повороте налево, не справившись с рулевым управлением выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашинами Chevrolet и KIA, где последнюю откинуло на металлическое ограждение", - говорится в сообщении патрульной полиции Астаны.

Отмечается, что в результате ДТП пострадавших нет. Материал направлен в административный суд Астаны.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

На днях в Астане на видео сняли последствия сразу двух ДТП, в одном из которых пострадали три человека.

До этого сообщалось, что в Астане на пересечении проспектов Аль-Фараби и Ұлы Дала произошло столкновение пассажирского автобуса с легковым автомобилем.

В декабре прошлого года мы писали, что в Астане на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Сыганак произошло ДТП с участием автобуса. Также в декабре в Астане произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пассажира одной из машин госпитализировали в больницу.

Также крупная дорожная авария с участием трем автомобилей произошла также на проспекте Кабанбай батыра, тогда пострадали три человека. Кроме того, на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором также пострадали три человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2213774-voditel-kamaza-vyletel-na-vstrechnuyu-polosu-i-stolknulsya-s-legkovushkami-v-astane-video/

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