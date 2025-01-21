Водитель КамАЗа "вылетел" на встречную полосу и столкнулся с легковушками в Астане (видео)
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В Астане на пересечении улицы А-123 - Байтурсынова произошло ДТП - водитель "КамАЗа" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции.
Видео с места ДТП опубликовано в Instagram-паблике astana_typical. На кадрах видно, что авто буквально "залетело" под большегруз и сильно искорежено.
"Водитель грузовой автомашины "КамАЗ" на пересечении улицы А-123 - Байтурсынова, при повороте налево, не справившись с рулевым управлением выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашинами Chevrolet и KIA, где последнюю откинуло на металлическое ограждение", - говорится в сообщении патрульной полиции Астаны.
Отмечается, что в результате ДТП пострадавших нет. Материал направлен в административный суд Астаны.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
На днях в Астане на видео сняли последствия сразу двух ДТП, в одном из которых пострадали три человека.
До этого сообщалось, что в Астане на пересечении проспектов Аль-Фараби и Ұлы Дала произошло столкновение пассажирского автобуса с легковым автомобилем.
В декабре прошлого года мы писали, что в Астане на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Сыганак произошло ДТП с участием автобуса. Также в декабре в Астане произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пассажира одной из машин госпитализировали в больницу.
Также крупная дорожная авария с участием трем автомобилей произошла также на проспекте Кабанбай батыра, тогда пострадали три человека. Кроме того, на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором также пострадали три человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2213774-voditel-kamaza-vyletel-na-vstrechnuyu-polosu-i-stolknulsya-s-legkovushkami-v-astane-video/