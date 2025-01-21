Водитель КамАЗа "вылетел" на встречную полосу и столкнулся с легковушками в Астане (видео)

В Астане на пересечении улицы А-123 - Байтурсынова произошло ДТП - водитель "КамАЗа" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции.

Видео с места ДТП опубликовано в Instagram-паблике astana_typical. На кадрах видно, что авто буквально "залетело" под большегруз и сильно искорежено.

"Водитель грузовой автомашины "КамАЗ" на пересечении улицы А-123 - Байтурсынова, при повороте налево, не справившись с рулевым управлением выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашинами Chevrolet и KIA, где последнюю откинуло на металлическое ограждение", - говорится в сообщении патрульной полиции Астаны.

Отмечается, что в результате ДТП пострадавших нет. Материал направлен в административный суд Астаны.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

На днях в Астане на видео сняли последствия сразу двух ДТП, в одном из которых пострадали три человека.

До этого сообщалось, что в Астане на пересечении проспектов Аль-Фараби и Ұлы Дала произошло столкновение пассажирского автобуса с легковым автомобилем.

В декабре прошлого года мы писали, что в Астане на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Сыганак произошло ДТП с участием автобуса. Также в декабре в Астане произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пассажира одной из машин госпитализировали в больницу.

Также крупная дорожная авария с участием трем автомобилей произошла также на проспекте Кабанбай батыра, тогда пострадали три человека. Кроме того, на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором также пострадали три человека.