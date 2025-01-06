Два ДТП с пострадавшими произошли в Астане (видео)
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В Астане на видео сняли последствия сразу двух ДТП, в одном из которых пострадали три человека. В полиции столицы рассказали об их состоянии, передает NUR.KZ.
В Instagram-аккаунте Astana_pokazhet_ опубликовали видео от подписчика, которому удалось снять на видео последствия сразу двух ДТП, произошедших в Астане. По словам автора видео, одно из ДТП произошло на проспекте Кабанбай батыра с участием 4 автомобилей. Примерно через час тот же мужчина снял на видео последствия другого ДТП, которое произошло на пересечении улиц Жумабаева и Майлина.
Публикацию прокомментировали в патрульной полиции ДП Астаны.
"На проспекте Кабанбай батыра и улицы Арнасай, водитель автомобиля марки Kia, не учитывая видимость и направление движения, допустил столкновение с тремя автомобилями. В медучреждения были доставлены три пострадавших, которые после осмотра были отпущены", - сообщили в Департаменте полиции Астаны.
Также в полиции рассказали подробности второго ДТП.
"На перекрестке улиц Жумабаева и Майлина водитель автомобиля марки Toyota Camry при повороте налево не уступил дорогу транспортным средствам, движущимся прямо навстречу, и допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате ДТП пострадавших нет. Материалы по данному происшествию в отношении водителя Toyota Camry будут направлены в суд Астаны", - сказано в сообщении.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Накануне сообщалось, что в Астане на пересечении проспектов Аль-Фараби и Ұлы Дала произошло столкновение пассажирского автобуса с легковым автомобилем.
В декабре прошлого года мы писали, что в Астане на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Сыганак произошло ДТП с участием автобуса. Также в декабре в Астане произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пассажира одной из машин госпитализировали в больницу.
До этого крупная дорожная авария с участием трем автомобилей произошла также на проспекте Кабанбай батыра, тогда пострадали три человека. Кроме того, на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором также пострадали три человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2208581-dva-dtp-s-postradavshimi-proizoshli-v-astane-video/