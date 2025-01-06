Два ДТП с пострадавшими произошли в Астане (видео)

В Астане на видео сняли последствия сразу двух ДТП, в одном из которых пострадали три человека. В полиции столицы рассказали об их состоянии, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Astana_pokazhet_ опубликовали видео от подписчика, которому удалось снять на видео последствия сразу двух ДТП, произошедших в Астане. По словам автора видео, одно из ДТП произошло на проспекте Кабанбай батыра с участием 4 автомобилей. Примерно через час тот же мужчина снял на видео последствия другого ДТП, которое произошло на пересечении улиц Жумабаева и Майлина.

Публикацию прокомментировали в патрульной полиции ДП Астаны.

"На проспекте Кабанбай батыра и улицы Арнасай, водитель автомобиля марки Kia, не учитывая видимость и направление движения, допустил столкновение с тремя автомобилями. В медучреждения были доставлены три пострадавших, которые после осмотра были отпущены", - сообщили в Департаменте полиции Астаны.

Также в полиции рассказали подробности второго ДТП.

"На перекрестке улиц Жумабаева и Майлина водитель автомобиля марки Toyota Camry при повороте налево не уступил дорогу транспортным средствам, движущимся прямо навстречу, и допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате ДТП пострадавших нет. Материалы по данному происшествию в отношении водителя Toyota Camry будут направлены в суд Астаны", - сказано в сообщении.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

Накануне сообщалось, что в Астане на пересечении проспектов Аль-Фараби и Ұлы Дала произошло столкновение пассажирского автобуса с легковым автомобилем.

В декабре прошлого года мы писали, что в Астане на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Сыганак произошло ДТП с участием автобуса. Также в декабре в Астане произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пассажира одной из машин госпитализировали в больницу.

До этого крупная дорожная авария с участием трем автомобилей произошла также на проспекте Кабанбай батыра, тогда пострадали три человека. Кроме того, на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором также пострадали три человека.