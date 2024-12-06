ДТП с участием трех автомобилей произошло в Астане, есть пострадавшие

Крупная дорожная авария с участием трем автомобилей произошла в Астане на проспекте Кабанбай батыра, пострадали три человека, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Astana_pokazhet_ опубликовали видео от подписчиков, на кадрах которого зафиксированы последствия ДТП, произошедшего в столице.

"Жуткое ДТП и длинная пробка, Кабанбай батыра, рядом с цирком", - сказано в описании к посту.

Подробности ДТП рассказали в патрульной полиции города.

"Водитель автомобиля Jetour, следуя по правостороннему съезду со стороны проспекта Кабанбай батыра на Коргалжинское шоссе, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двумя автомобилями марки Chevrolet и Toyota.

В результате ДТП три человека доставлены в больницу. Проводится проверка", - рассказали в полиции.

После в группе были опубликованы кадры этого же ДТП, записанные с других видеорегистраторов.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

В прошлом месяце в Астане на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадали три человека.

В октябре в Астане произошло ДТП с участием автомобилей Kia и Hyundai на трассе в аэропорт столицы, после которого водителя последнего госпитализировали в больницу.

Также в октябре на проспекте Республики в Астане три автомобиля попали в ДТП, видео с места происшествия появилось в Сети. Полиция направила материалы в суд.