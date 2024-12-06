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ДТП с участием трех автомобилей произошло в Астане, есть пострадавшие

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Три автомобиля столкнулись в Астане
Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/astana_pokazhet_

Крупная дорожная авария с участием трем автомобилей произошла в Астане на проспекте Кабанбай батыра, пострадали три человека, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Astana_pokazhet_ опубликовали видео от подписчиков, на кадрах которого зафиксированы последствия ДТП, произошедшего в столице.

"Жуткое ДТП и длинная пробка, Кабанбай батыра, рядом с цирком", - сказано в описании к посту.

Подробности ДТП рассказали в патрульной полиции города.

"Водитель автомобиля Jetour, следуя по правостороннему съезду со стороны проспекта Кабанбай батыра на Коргалжинское шоссе, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двумя автомобилями марки Chevrolet и Toyota.

В результате ДТП три человека доставлены в больницу. Проводится проверка", - рассказали в полиции.

После в группе были опубликованы кадры этого же ДТП, записанные с других видеорегистраторов.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

В прошлом месяце в Астане на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадали три человека.

В октябре в Астане произошло ДТП с участием автомобилей Kia и Hyundai на трассе в аэропорт столицы, после которого водителя последнего госпитализировали в больницу.

Также в октябре на проспекте Республики в Астане три автомобиля попали в ДТП, видео с места происшествия появилось в Сети. Полиция направила материалы в суд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2197260-dtp-s-uchastiem-treh-avtomobiley-proizoshlo-v-astane-est-postradavshie/

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