Автобус столкнулся с легковушкой на оживленном перекрестке в Астане (видео)
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В Астане на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Сыганак произошло ДТП с участием автобуса, передает NUR.KZ. Подробности ДТП рассказали в полиции столицы.
Сегодня в Istagram-аккаунте Astana_pokazhet_ опубликовали видео с информацией о том, что на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Сыганак произошло массовое ДТП с участием автобуса.
Подробности ДТП озвучили в Департаменте полиции Астаны.
"Водитель автомобиля Lada 21144, следуя по улице Сыганак, на перекрестке с проспектом Кабанбай батыра, проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автобусом марки Yutong. Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет", — рассказали в ДП.
Сообщается, что материалы в отношении водителя Lada 21144 будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Отметим, что за последние недели в Астане произошли несколько крупных ДТП. Так, в этом месяце в Астане произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пассажира одной из машин госпитализировали в больницу.
До этого крупная дорожная авария с участием трем автомобилей произошла также на проспекте Кабанбай батыра, тогда пострадали три человека. Ранее на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором также пострадали три человека.
Кроме того, в ноябре этого года Астане на пересечении проспекта Богенбай батыра и улицы Уалиханова произошли два ДТП, в одном из которых был совершен наезд на пешехода.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2203715-avtobus-stolknulsya-s-legkovushkoy-na-ozhivlennom-perekrestke-v-astane-video/