Автобус столкнулся с легковушкой на оживленном перекрестке в Астане (видео)

В Астане на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Сыганак произошло ДТП с участием автобуса, передает NUR.KZ. Подробности ДТП рассказали в полиции столицы.

Сегодня в Istagram-аккаунте Astana_pokazhet_ опубликовали видео с информацией о том, что на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Сыганак произошло массовое ДТП с участием автобуса.

Подробности ДТП озвучили в Департаменте полиции Астаны.

"Водитель автомобиля Lada 21144, следуя по улице Сыганак, на перекрестке с проспектом Кабанбай батыра, проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автобусом марки Yutong. Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет", — рассказали в ДП.

Сообщается, что материалы в отношении водителя Lada 21144 будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

Отметим, что за последние недели в Астане произошли несколько крупных ДТП. Так, в этом месяце в Астане произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пассажира одной из машин госпитализировали в больницу.

До этого крупная дорожная авария с участием трем автомобилей произошла также на проспекте Кабанбай батыра, тогда пострадали три человека. Ранее на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором также пострадали три человека.

Кроме того, в ноябре этого года Астане на пересечении проспекта Богенбай батыра и улицы Уалиханова произошли два ДТП, в одном из которых был совершен наезд на пешехода.