ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Астане: пострадали трое

В Астане на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадали три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию столицы.

В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликовали видео с информацией о том, что на проспекте Республики в Астане произошло массовое ДТП. На кадрах видны несколько автомобилей и большое количество людей на месте ДТП.

Информацию о ДТП прокомментировали представители полка патрульной полиции Астаны.

"Водитель автомашины Toyota Camry, следуя по проспекту Республики, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной Nissan Almera, которая по инерции совершила столкновение с Nissan Qashqai и Kia Cerato.

В результате ДТП трое пострадавших. Проводится проверка", - прокомментировали в полиции.

Накануне в столице произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, участником которого стал пассажирский автобус.

Кроме того, на пересечении проспекта Богенбай батыра и улицы Уалиханова одновременно произошли два ДТП, в одном из которых был совершен наезд на пешехода.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.