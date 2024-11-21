ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Астане: пострадали трое
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В Астане на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадали три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию столицы.
В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликовали видео с информацией о том, что на проспекте Республики в Астане произошло массовое ДТП. На кадрах видны несколько автомобилей и большое количество людей на месте ДТП.
Информацию о ДТП прокомментировали представители полка патрульной полиции Астаны.
"Водитель автомашины Toyota Camry, следуя по проспекту Республики, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной Nissan Almera, которая по инерции совершила столкновение с Nissan Qashqai и Kia Cerato.
В результате ДТП трое пострадавших. Проводится проверка", - прокомментировали в полиции.
Накануне в столице произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, участником которого стал пассажирский автобус.
Кроме того, на пересечении проспекта Богенбай батыра и улицы Уалиханова одновременно произошли два ДТП, в одном из которых был совершен наезд на пешехода.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2190408-dtp-s-uchastiem-chetyreh-avtomobiley-proizoshlo-v-astane-est-postradavshie/