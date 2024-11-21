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ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Астане: пострадали трое

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ДТП на проспекте Республики в Астане
Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/astana_brothers/

В Астане на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадали три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию столицы.

В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликовали видео с информацией о том, что на проспекте Республики в Астане произошло массовое ДТП. На кадрах видны несколько автомобилей и большое количество людей на месте ДТП.

Информацию о ДТП прокомментировали представители полка патрульной полиции Астаны.

"Водитель автомашины Toyota Camry, следуя по проспекту Республики, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной Nissan Almera, которая по инерции совершила столкновение с Nissan Qashqai и Kia Cerato.

В результате ДТП трое пострадавших. Проводится проверка", - прокомментировали в полиции.

Накануне в столице произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, участником которого стал пассажирский автобус.

Кроме того, на пересечении проспекта Богенбай батыра и улицы Уалиханова одновременно произошли два ДТП, в одном из которых был совершен наезд на пешехода.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2190408-dtp-s-uchastiem-chetyreh-avtomobiley-proizoshlo-v-astane-est-postradavshie/

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