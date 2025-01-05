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Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Астане (видео)

Опубликовано:

ДТП в Астане
Место ДТП. Кадр из видео: t.me/astanovka98

Сегодня в Астане на пересечении проспектов Аль-Фараби и Ұлы Дала произошло столкновение пассажирского автобуса с легковым автомобилем, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Astanovka98 сегодня опубликовали видео, на кадрах которого очевидцы засняли последствия ДТП, произошедшего на пересечении проспектов Аль-Фараби и Ұлы Дала в Астане.

Данную публикацию прокомментировали в Департаменте полиции столицы.

"Водитель автомобиля марки Kia, на перекрестке Аль-Фараби-Ұлы Дала, при повороте налево не уступил дорогу автобусу марки IVECO, движущемуся во встречном направлении прямо, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП пострадавших нет. Водитель Kia привлечен к ответственности. Собранный материал будет направлен в суд", - рассказали в ДП.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

В декабре прошлого года мы писали, что в Астане на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Сыганак произошло ДТП с участием автобуса.

Также в декабре в Астане произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пассажира одной из машин госпитализировали в больницу.

До этого крупная дорожная авария с участием трем автомобилей произошла также на проспекте Кабанбай батыра, тогда пострадали три человека. Ранее на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором также пострадали три человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2208272-avtobus-stolknulsya-s-legkovym-avtomobilem-v-astane-video/

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