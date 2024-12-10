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Массовое ДТП произошло в центре Астаны: есть пострадавший

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ДТП около Казмедиа центра в Астане
Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/astana_pokazhet_

В Астане произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результатате которого пассажира одной из машин госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Astana_pokazhet_ опубликовали информацию о ДТП, которое произошло в Астане рядом с "Казмедиа центром".

"Возле "Казмедиа" жесткая авария", - слышно за кадром голос мужчины, снявшего видео.

В пресс-службе Департамент полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ рассказали о ДТП.

"Водитель автомашины Infiniti QX, следуя по улице Кунаева в сторону проспекта Кабанбай батыра, выехал на полосу, предназначенную для встречного потока движения, и допустил столкновение с автомашинами Chevrolet Cobalt и Kia Sportage.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Chevrolet Cobalt, который был доставлен в больницу. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - сообщили в пресс-службе.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

Отметим, что за последние недели в Астане произошли несколько массовых ДТП. Так, на прошлой неделе крупная дорожная авария с участием трем автомобилей произошла также на проспекте Кабанбай батыра, тогда пострадали три человека.

Ранее на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором также пострадали три человека.

Кроме того, в ноябре этого года Астане на пересечении проспекта Богенбай батыра и улицы Уалиханова произошли два ДТП, в одном из которых был совершен наезд на пешехода.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2198520-dtp-s-uchastiem-treh-avtomobiley-proizoshlo-v-centre-astany-est-postradavshiy-video/

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