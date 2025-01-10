Массовая авария на трассе Астана – Щучинск: какие уроки извлекли в МЧС
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Главный специалист Департамента ликвидации ЧС МЧС Магомет Ахриев на брифинге ведомства высказался о массовом ДТП на трассе Астана - Щучинск в начале января, передает корреспондент NUR.KZ.
Магомет Ахриев напомнил, что в этом ДТП пострадало порядка 95 машин.
"Сразу, как только к нам поступило сообщение, незамедлительно мы туда направили силы и средства из города Макинск, из Кокшетау. Также дополнительно из Астаны тоже выехали порядка пяти машин на помощь. Оповещение проводилось: SMS-сообщения были, были сообщения в средствах массовой информации. Все это доводилось. Перехват радио-, телеканалов был. Но, тем не менее, было большое скопление людей", - отметил он.
Тогда, по его словам, было принято решение о колонном сопровождении.
"Сейчас органы внутренних дел занимаются, там было элементарно нарушение скоростного режима. В связи с этим и произошло происшествие. Колонное сопровождение в любом случае будет проводиться (и в будущем, если такие ситуации будут - прим. ред.), то есть колонное сопровождение - это необходимость, и оно будет проводиться.
Естественное - сейчас будем дополнительные меры принимать для безопасности. Дополнительные экипажи полиции, допустим, ограниченное количество машин, интервал между колоннами, ну и так далее. Организационные моменты - это все будет использоваться, чтобы впредь не допустить (таких массовых аварий - прим. ред.)", - пояснил спикер.
Напомним, 3 января на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области столкнулись десятки машин. В полиции пояснили, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия.
В "КазАвтоЖоле" сообщили, что в массовой аварии участвовали 95 машин.
В медучреждения обратился 21 человек, из них госпитализировали 11 пострадавших. Также в МЧС заявили, что все 95 автомобилей извлечены.
В Сети появилось видео начала массового ДТП на трассе Астана - Щучинск. В подписи к кадрам отмечалось, что участники движения проигнорировали установленный скоростной режим.
Позже распространилось еще одно видео, которое сняли на видеорегистратор автомобиля, попавшего в массовую аварию.
6 января в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела из-за несоблюдения водителями дистанции и скоростного режима. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Следственные действия продолжаются - отметили тогда в ДП Акмолинской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2210474-massovoe-dtp-na-trasse-astana-shchuchinsk-kakie-uroki-izvlekli-mchs/