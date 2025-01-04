Массовое ДТП в Акмолинской области: извлечены все 95 автомобилей

Спасатели рассказали об обстановке на трассе в Акмолинской области, где 3 января произошло массовое ДТП с участием 95 автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, для ликвидации последствий массового ДТП, произошедшего на автодороге Астана - Петропавловск вблизи села Жанаталап Буландинского района Акмолинской области, были направлены силы и средства МЧС.

На место также прибыло руководство МЧС во главе с вице-министром Кегеном Турсынбаевым.

В ходе аварийно-спасательных работ спасены и эвакуированы 86 человек, из них 14 детей, которые были отправлены на попутных машинах и ж/д транспорте в Астану.

В медучреждения доставили и самостоятельно обратился 21 человек, из них госпитализировано 11 человек.

В проведении аварийно-спасательных работ были задействованы 152 человека и 68 единиц техники МЧС, МВД, МИО, дорожных служб.

В ДЧС региона функционирует телефон горячей линии : 8 (7162) 52-09-50. Развернули пункты обогрева и обеспечили горячее питание.

В целях разгрузки дорожного участка Астана - Щучинск спасатели провели демонтаж разделительного ограждения. Эта мера позволила значительно улучшить движение транспорта, пропустить водителей и продолжить путь под сопровождением полицейских.

Последствия ДТП были полностью устранены и криволинейный брус восстановлен. Сотрудники дорожной службы расчистили проезжую часть. Организовано колонное сопровождение более 600 единиц техники в сторону Астаны.

По состоянию на 00.00 часов 4 января на блокпосту в Щучинске имелось скопление 140 единиц техники. В пункт обогрева в Щучинск эвакуировали 95 человек, из них 39 детей.

"По состоянию на 23.50 3 января 2025 года из мест ДТП на автодороге Астана - Петропавловск извлечены все 95 автомобилей.

МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.

Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния", - добавили в ведомстве.

Напомним, 3 января на трассе в Акмолинской области столкнулись десятки машин. В полиции сообщали, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия. Отмечалось, что погибших или пострадавших в результате аварии нет.

По первоначальным данным, участниками ДТП стали 40 автомобилей. Позже в "КазАвтоЖоле" пояснили, что столкнулись 95 машин.

При этом в МЧС рассказывали, что направили на место аварии группу спасателей из 48 человек и 16 единиц техники.

Позже в ДП Акмолинской области поделились, что в Буландынскую районную больницу с различными травмами обратились 11 человек, четверо из них были госпитализированы.